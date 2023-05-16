Володин, обещавший крах Украины за считанные дни, теперь грозит трибуналом Байдену, Шольцу и Макрону

Елена Острякова.  
16.05.2023 15:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предрек скорый выход на пенсии и международный уголовный суд лидерам Франции, США, Украины и Германии.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предрек скорый выход на пенсии и международный уголовный суд...

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«Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они ввергли мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. Их политический век недолог. Мы с вами будем свидетелями, как под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет международный уголовный суд», – сказал Володин, сорвав аплодисменты.

Он также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «вассальной зависимости» Москвы от Пекина.

«Они пытаются отвлечь своих избирателей войной, создавая угрозы. Макрон проиграл бы выборы Марин Ле Пен, если бы они состоялись сегодня. Поэтому его измышления о Китае и России ничего более, как попытка отвести внимание граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране.

О Байдене что говорить? Просто больной человек.

А то, что сделал Шольц, фактически уничтожает экономику Германии и ставит крест на отношениях с Россией. Это бьет по рядовым гражданам, они ему этого не простят, потому что он просто лег под Брюссель и Вашингтон, и занимается поставкой оружия на Украину.

Скорее всего, там есть ниточки, за которые дергают, чтобы он выполнял грязную роль на театре военных действий», – сказал Володин.

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