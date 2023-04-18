Володин обвинил коммунистов в затаптывании Сталина, Хрущева и Брежнева

Елена Острякова .  
18.04.2023 22:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, СССР


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал жесткую отповедь коммунисту Виктору Соболеву.

Член КПРФ обвинил российские власти в забвении Ленина и Сталина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал жесткую отповедь коммунисту Виктору Соболеву. Член КПРФ обвинил...

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«А что со Сталиным сделала его родная партия? Кто его вынес из Мавзолея? Сегодняшняя ситуация строится на консенсусе в обществе. Она строится на том, что мы память уважаем. Мы пришли к этому, надо дорожить консенсусом. А развал СССР явился следствием предательства партийных элит. А то все хорошее – это партия коммунисты, Сталин. А все плохое – кто?

Та же партия не только Сталина затоптала, потом Хрущева затоптала, потом Брежнева вымарала. Посмотрите, на Малой земле, сколько он был. А как его имя увековечено? Кто его затоптал? Горбачев, его сменщик. Надо об этом говорить, и тогда дальше у нас все будет по-честному», – сказал Володин.

Он призвал быть последовательными в возвеличивании и привел в пример кубинского лидера Фиделя Кастро, который запретил после смерти ставить себе памятники и называть своим именем улицы.

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