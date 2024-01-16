Володин обвинил в коммунальных авариях приватизаторов из «девяностых», но имена не назвал

Из-за неэффективных собственников и ленивых чиновников в России растёт число аварий на муниципальных сетях.

Об этом на пленарном заседании Государственной Думы РФ заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Давайте возьмём этот вопрос на контроль. Потому что надо признать, что состояние генерирующих мощностей, ТЭЦ и ГРЭС, не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал эти мощности в девяностые годы, прибыль получают, но не думают, что необходима модернизация», – сказал Володин.

«К нам поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных служб, структур, которые должны обеспечивать граждан теплом.

Он подчеркнул, что за ЖКХ отвечают чиновники муниципального и регионального уровня, и профильные министерства.

«Но надо признать, что и мы со своей стороны недорабатываем.

Недопустимо, когда эти вопросы остаются без внимания, и в итоге страдают люди. Температура в домах опускается до минусовой. Это касается и больниц, и детских учреждений. Давайте не будем стоять в стороне.

Посмотрите, президент берёт вопрос под контроль – Верховный главнокомандующий, глава государства. А где профильные министерства? Правительство достаточно эффективно справляется со своими обязанностями. Но что касается министерств и ведомств – им можно было бы работать намного лучше.

Где Министерство по вопросам ЖКХ, где их предложения? Те же аварии в регионах, они должны были побудить министра или заместителя давно внести предложения в Государственную Думу. А их нет.

Поэтому если министерство не будет ответственным в решении этого вопроса, и дальше будут рваться сети, и дальше будут выходить из строя котлы.

Потому что многие собственники не только не вкладывают в модернизацию, но и преспокойно себя чувствуют, находясь в тёплых странах», – добавил спикер парламента.