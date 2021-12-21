Володин объяснил члену КПРФ, что Россия больше, чем социализм

21.12.2021  18:07 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СССР


Коммунистка Нина Останина, докладывая сегодня в Госдуме РФ по техническому вопросу, использовала выделенное время, чтобы призвать спикера вернуть в России социализм.

В своей речи она сослалась на на ранее озвученный в Госдуме «китайский опыт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коммунистка Нина Останина, докладывая сегодня в Госдуме РФ по техническому вопросу, использовала выделенное время,...

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«Вячеслав Викторович, позвольте мне использовать сэкономленное время, чтобы поддержать вас. Вы рекомендовали нам использовать китайский опыт и делать это комплексно.

Я думаю, не будет большой отвагой сказать, что для этого существует только один путь – вернуться к тому строю, который сейчас есть в Китае. Я надеюсь, что это не будет считаться призывом к свержению конституционного строя у нас в стране», – сказала Останина, хихикая.

Спикер Вячеслав Володин воспринял ее слова с грустью.

«Нина Александровна, если бы вы сами не разрушили социализм вместе со страной, тогда можно бы было об этом говорить. Можно будет в субботу нам с вами поговорить, но только вне рамок пленарного заседания.

25 декабря 30 лет назад был спущен флаг Советского Союза. Поэтому давайте не будем метаться, а делать все для того, чтобы наша страна развивалась без оглядки и переписывания других конституций.

А брать надо самое лучшее из опыта других стран. Да и из нашего опыта советского периода. И из опыта царской империи. Там тоже было много хорошего. Вообще, мы с вами историю имеем огромную – две тысячи лет. Надо ею дорожить», – сказал Володин.

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