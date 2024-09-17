Володин объявил о приведении Россией в готовность «более мощного оружия»

Елена Острякова.  
17.09.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия


Мир не должен равнодушно наблюдать за тем, как западные страны обсуждают ракетные удары по России.

Об этом сегодня выступая в Госдуме РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир не должен равнодушно наблюдать за тем, как западные страны обсуждают ракетные удары по...

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«Вдумайтесь только, что они обсуждают. Нанесение ударов по нашим мирным городам. Обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так. Мы ответим. И нам есть, чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове», – сказал Володин.

Он считает, что крайне важно, чтобы парламенты США и европейских государств отдавали себе отчет: они могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям.

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