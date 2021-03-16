Володин отказал Жириновскому, выпрашивавшему государственную премию

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намекнул, что его нужно представить к государственной премии за активную пропаганду борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, нам представить тех, кто принимал участие в создании и пропаганде вакцины к государственной премии. В том числе кого-то из депутатов, кто шесть месяцев трубит на всех передачах: надевайте маски. Это имеет огромное значение. Пусть меня показывают каждый день, и очереди будут за вакциной», – сказал Жириновский.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал предложение депутата только в первой части.

«Что касается наград, нам надо, безусловно, поддержать предложение Владимира Вольфовича в части представления к наградам тех, кто участвовал в разработке вакцины. А депутатов отметят избиратели в ходе избирательной кампании в сентябре. Тот, кто хорошо работал, будет наверняка избран на следующий срок», – ответил Володин.