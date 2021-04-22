Володин ответил лидеру КПРФ на угрозу Зюгано-майдана

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что проблемы современной России вызваны в частности и тем, что Мавзолей Ленина драпируется во время парадов и других торжественных событий.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я еще раз настаиваю: перестаньте завешивать Мавзолей. Перестаньте! Это сокровищница, это святилище, это центр Красной площади. Заканчивайте это безобразие, если не хотите страну отмобилизовать для решительного протеста против происходящего», – пригрозил Зюганов.

Он считает, что роль коммунистических лидеров в истории страны сознательно и цинично замалчивается.

«Я ни на одном канале не услышал, что сегодня день рождения основателя нашего Российского государства. Под существованием российской Федерации в ее сегодняшнем виде есть только подпись Ленина. Так же как под Советом безопасности ООН есть подпись Сталина. Нравится, не нравится, это наша история!

Я вчера посмотрел, как Путин искренне возмущался, что в учебниках истории нет Сталинградской битвы. Так наши депутаты носили всю стопку этой отвратительной макулатуры, которая написана под диктовку Сороса, упрашивали: уберите. Но те, кто это подписывал, сидят рядом с престолом. Выгони их для начала, и будет нормальное образование», – призвал лидер КПРФ.

Ему решил ответить спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Геннадий Андреевич все правильно говорил, но задумайтесь: если бы это было в то время, когда партия была лидером, задрапировали бы все и не позволили бы высказывать никакого другого мнения. У нас в обществе разное отношение к Мавзолею, но наш президент однозначно сказал: не надо принимать решений, которые увеличивают напряжение в обществе. Так же и драпировкой, и с другими решениями, которые вы предлагаете. Должен быть консенсус в обществе.

Давайте честно скажем: мы сегодня 100 лет спустя говорим более пиететно о Ленине, чем на тех съездах, когда только его похоронили. Когда не дали даже прочитать его «Письмо к съезду». Мы, потомки, более уважительно относимся к Сталину. И это именно потому, что такая атмосфера создана нашим президентом. Хотя Сталин – неоднозначная личность в истории. Но опять-таки, а кто его затоптал? Затоптав его, затоптали победы. Хрущев. Его тоже затоптали. А Брежнев? К нему вообще несправедливо отнеслись. Ведь реальный герой войны. Кто его затоптал: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Росия»? Нет», – парировал Володин.