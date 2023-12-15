Володин подхватил шутку Путина и повторил её для КПРФ

Елена Острякова.  
15.12.2023 20:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Цены


Фракция КПРФ в Госдуме несет ответственность за рост цен на куриные яйца в России, потому что ее представитель возглавляет парламентский комитет по сельскому хозяйству.

Об этом сегодня на пленарном заседании заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция КПРФ в Госдуме несет ответственность за рост цен на куриные яйца в России,...

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«Правильно не отметили Кашина, потому что вопрос с яйцами не может не коснуться его. У него, понятно, с ними тоже все нормально, как и у министра, но других этот вопрос беспокоит. Надо сказать, что здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что ключевой комитет возглавляется представителем КПРФ», – сказал Володин.

Таким образом, он повторил шутку президента РФ Владимира Путина, который вчера на «прямой линии» посетовал, что у министра сельского хозяйства «с яйцами все хорошо, а народ недоволен».

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