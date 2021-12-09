Володин предлагает штрафовать КПРФ за дезинформацию

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обвинил коллег-коммунистов в распространении дезинформации. Вчера при обсуждении поправок в закон «Об образовании» представители КПРФ заявили, что 50% всех российских школ не обеспечены широкополосным интернетом.

«В связи с прозвучавшей вчера дезинформацией относительно подключения к широкополосному интернету школ в стране мой комитет проверил официальные данные в Минцифре России. Я хочу довести до всех, что из 50 265 зданий образовательных учреждений высокоскоростным широкополосным интернетом обеспечено 48 686 объектов. Остальные 1 600 объектов находятся в труднодоступной отдаленной местности. Там возможен только спутниковый интернет. Но и над этим ведётся работа», – сказал Хинштейн.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты, распространяющие ложную информацию, должны нести ответственность в соответствии с законом.

«Сегодня очень много говорят, что принятый нами закон о фейковых новостях и привлечении к ответственности за ложную информацию не работает. Давайте подумаем над тем, чтобы наши законы работали. И с себя надо спрашивать, потому что основываться надо на цифрах и фактах. Выступают, говорят голословно, формируют мнение, что создается угроза, а затем борются с несуществующей угрозой, решают политические задачи, получают мандаты, должности. Это недопустимо. Мы разрушим и страну, и доверие к информации», – сказал Володин.

Согласно закону штрафы за распространение фейковых новостей могут составить: для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей.