Володин предложил экстрадировать Чубайса из Израиля

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил экстрадировать из Израиля бывшего председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса за то, что он провел приватизацию тепловой энергетики.

Об этом он сегодня заявил в парламенте в ходе обсуждения состояния ЖКХ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: «Вот отдадим электроэнергетику частникам — и они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин.

Политолог Марат Баширов счел подобные заявления оскорбительными для энергетической отрасли в целом.

«Что-то мне подсказывает, что могут быть досрочные выборы ГД. Политически красиво, а по сути – не понимание того, что было сделано. Дело не в Чубайсе, а в десятках тысяч энергетиков, которые модернизировали систему и сделали её более надежной в сотни раз. Уверяю вас, господин Володин, энергетики справятся с вызовами и без таких политических наскоков. Я к Чубайсу отношусь критически, но дискредитировать всю отрасль не стоит. Даже ради мандатов и тем более ради мандатов», – написал Баширов в своем тг-канале.

Чубайс уехал из России после начала СВО. Сейчас он открывает в Тель-Авиве «Центр российских исследований» на базе местного университета.