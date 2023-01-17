Володин предложил лишить белобилетников права на госслужбу
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием для устройства на госслужбу в России наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах.
Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам надо посмотреть и сделать это как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности. Мы много говорим о необходимости кадровых лифтов для молодежи. Все это сделано, а кто из них служил? У кого есть военно-учетная специальность?
Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры – в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах. В этом случае мы создадим систему кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать свою страну. Он подготовлен к этому»,- сказал Володин.
Скандальная тележурналистка Ксения Собчак не упустила повода съязвить.
«Интересно, готов ли господин Володин, который в армии не служил, подать личный пример, уйти в отставку и больше не участвовать в выборах?», – написала она в своем ТГ-канале.
Политтехнолог Анна Федорова задается вопросом, будут ли избиратели голосовать за ветеранов СВО.
«Ветераны СВО будут в бюллетенях в заметном количестве. Причем те, кто действительно воевал, а не просто съездил разочек постоять в бронежилете для красоты и пиара. Допустим, что будут. У меня есть ощущение, что «Единая Россия» этой возможностью воспользуется. Мотив уважения к человеку, который добровольно отправился в зону боевых действий – это штука логичная. И думаю, что этот фактор свою роль сыграет», – написала она.
Спасибо!
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