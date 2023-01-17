Володин предложил лишить белобилетников права на госслужбу

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием для устройства на госслужбу в России наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо посмотреть и сделать это как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности. Мы много говорим о необходимости кадровых лифтов для молодежи. Все это сделано, а кто из них служил? У кого есть военно-учетная специальность?

Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры – в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах. В этом случае мы создадим систему кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать свою страну. Он подготовлен к этому»,- сказал Володин.