Володин предложили передать семьям военных машины уклонистов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил передать брошенные на границе автомобили тех, кто бежит от мобилизации, семьям военнослужащих РФ.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вот у нас составляют списки тех, кто стоит на выезд. Вы думаете, они выезжают и никто не видит. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали воевать. Это будет правильно. А дальше, либо пешком, это тоже будет наука. Говорят, уже велосипеды стоят уже, как машины, при пересечении границы», – сказал Володин.

Он полагает, что государство слишком лояльно относится к уклонистам.

«Надо эту тему обсуждать. А мы, пожалуйста – бюджетные места, бронь. Но вы хотя бы не издевайтесь над теми, кто позицию высказал в поддержку государства. Сидите, молчите. Или думайте о том, в Казахстан или в Киргизию, чтобы успокоить ранимые души. Получают все, а сейчас еще безопасность им обеспечивают те ребята, которые надели погоны и пошли защищать страну. Место подвигу есть всегда и везде, но вот оправдать предательство нельзя. То же самое в отношении деятелей культуры. Любовь с деньгами получили, а как со страной разделить беды и ответственность, нет, лучше на песке где-то. Но оставаться там не будут, потому что денежки кончатся. Опять приедут, но любви не будет, а может быть, и денег», – отметил спикер.

Он считают, что именно Россия создала безопасные и комфортные условия в тех странах, куда бегут уклонисты.

«Тот, кто служил армии и служит сегодня, они окружены заботой и вниманием? Мы понимаем, что именно от них зависит судьба нашей страны? Каков престиж военно-учетной специальности? Это все наследие 90-х. А те, кто струсил и стоит в километровых очередях для того, чтоб уехать в Грузию, Казахстан, другие республики, какое отношение к ним? Они, как мантру, повторяя, воспевают Запад и те страны, которые сейчас от них отказались, их презирают. При этом они подвергали сомнению усилия нашей страны по созданию стабильности приграничных территорий в том же Казахстане и других государствах. А сейчас куда бегут? Туда, где мы создали ЕАЭС, где есть экономические свободы. Но свою страну бросают. А затем пересидят время, которое их напугало, станут в очереди назад через границу. Как мы к ним относимся? Надо сформулировать отношение к молодым людям, мужчинам, которые еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки. А вот те, кто 8 лет под бомбежками, свой выбор сделали. И там таких нет. Они борются за жизнь и будущее своих детей», – заявил Володин.