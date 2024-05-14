Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

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Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.

Наиболее драматичным получилось утверждение кандидатуры министра финансов Антона Силуанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представлявший ее глава бюджетного комитета Андрей Макаров рассказал, что обсуждение министра было очень бурным и заняло более 4 часов. Так ни одного министра не обсуждали.

Предвидя, что обсуждение в парламентском зале тоже будет эмоциональным, спикер Вячеслав Володин решил заранее успокоить депутатов.

«Вот! Опять волнения в рядах КПРФ. Коллеги, Силуанов ученик школы советской! Начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР и поэтому вы должны, понимая это, его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена. И в войсках правильных служил – комитета государственной безопасности. И это тоже ему в поддержку- туда с улицы никого не брали. Значит, надежный человек. И за другими присмотрит», – сказал Володин.

Однако сам Силуанов ничего не боялся и отвергал все инициативы дупутатов, звучавшие с мест: и об отмене бюджетного правила, и о прогрессивной шкале налогов, и о взимании НДФЛ по месту прописки.

Результат, как говорится, на табло (348 за, против 84, воздержались 0). Силуанов поспешил покинуть парламент, отказавшись от комментариев прессе.