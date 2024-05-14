Володин припугнул коммунистов тенью КГБ, чтобы голосовали за Силуанова

Елена Острякова.  
14.05.2024 23:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным.

Наиболее драматичным получилось утверждение кандидатуры министра финансов Антона Силуанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ утвердила сегодня кандидатуры всех министров, внесенные премьером Михаилом Мишустиным. Наиболее драматичным получилось...

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Представлявший ее глава бюджетного комитета Андрей Макаров рассказал, что обсуждение министра было очень бурным и заняло более 4 часов. Так ни одного министра не обсуждали.

Предвидя, что обсуждение в парламентском зале тоже будет эмоциональным, спикер Вячеслав Володин решил заранее успокоить депутатов.

«Вот! Опять волнения в рядах КПРФ. Коллеги, Силуанов ученик школы советской! Начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР и поэтому вы должны, понимая это, его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена. И в войсках правильных служил – комитета государственной безопасности. И это тоже ему в поддержку- туда с улицы никого не брали. Значит, надежный человек. И за другими присмотрит», – сказал Володин.

Однако сам Силуанов ничего не боялся и отвергал все инициативы дупутатов, звучавшие с мест: и об отмене бюджетного правила, и о прогрессивной шкале налогов, и о взимании НДФЛ по месту прописки.

Результат, как говорится, на табло (348 за, против 84, воздержались 0). Силуанов поспешил покинуть парламент, отказавшись от комментариев прессе.

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