Володин призвал изгнать с Сахалина японцев «с больной психологией»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изгнать японских партнеров из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть конкретные примеры, когда иностранные государства, в частности, Япония получает сверхдоходы за счет соглашения о разделе продукции, подписанного в начале 90-х годов. У нас сейчас есть уникальная возможность проанализировать эти соглашения и принять решение. С одной стороны, они до сегодняшнего дня получают сверхприбыли, с другой, в отношении нас сотни санкций инициировали. Почему мы не можем сказать им: до свидания. А то получается, они нам вредят, граждане от этого испытывают проблемы, а они втихую игнорируют все эти решения, принятые в отношении иностранных компаний. Конкретно «Сахалин-1», «Сахалин-2». Десять раз они уже отбили затраты, должны передать все РФ, но не уходят», – отметил спикер.

Он напомнил, что предлагал решить этот вопрос еще в мае председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину, но результата не добился.

«Доля прибыли участников из Японии в проекте «Сахалин-2» 22,5% – 55,3 миллиарда долларов. Проект «Сахалин-1» – 30% или 57,3 миллиарда долларов. Всего 112,5 миллиардов. Понятно, что Япония борется за этот ресурс. Там ведь смысл в низкой стоимости. Огромный ресурс задарма уходит Японии. Будем добиваться того, чтобы Япония либо ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так за счет нашей станы решают свои проблемы и гадят. У них психология больная как у островитян. Они думают только о себе, что японцы, что англичане. Нет в них простора и человеколюбия. Озлобляются на всех и так себя ведут», – сказал Володин.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции (около 60 % сжиженного газа предназначено для Японии). В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy (Бермудские Острова) – оператор проекта. Его акционеры – “Газпром” (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Как сообщалось, в конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте – 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта, где в год добывается около 4 млн тонн нефти.