Володин разъяснил различия внешней политики Запада и России

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США строят свою политику с позиции однополярного мироустройства — это несправедливо по отношению к другим странам.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все то, что делают США, вкладывая в экономику других стран, это фактически заканчивается кабалой. Посмотрите, чем это закончилось: языка своего родного не знают. В Африке появился английский и французский — язык колонизаторов, в Латинской Америке — испанский, португальский», — сказал Володин.

По его словам, в отличие от Запада Россия строит отношения на других принципах: справедливого миропорядка, построения многополярного мира.

«И принципы другие в основе: дружба, взаимовыгодное сотрудничество, невмешательство в дела суверенных государств. Это другая политика. Наша страна строит отношения на других принципах: справедливого миропорядка, построения многополярного мира. И принципы другие в основе: дружба, взаимовыгодное сотрудничество, невмешательство в дела суверенных государств. Это другая политика. Да, мы можем многое сказать нашим друзьям-товарищам по Евразийскому союзу, и в рамках других организаций, но мы для себя этот путь выбрали – уважение друг к другу и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Вячеслав Володин.