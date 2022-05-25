Володин решил помочь Кудрину попасть в санкционные списки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину заняться проверкой больших проектов 90-х годов, в рамках которых Россия заключала соглашения о разделе продукции и предоставляла беспрецедентные меры поддержки западным компаниям.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего отчета Кудрина в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас недружественные страны ввели против России санкции, делают все, чтобы свернуть здесь свой бизнес. Но вместе с этим наша страна в 90-годы на законодательном уровне приняла решения, по которым компании из Японии, Англии, Нидерландов получают огромные прибыли. Речь идет о СРП «Сахалин-2». С одной стороны, хают нашу страну, с другой, сидят там тихо и получают огромные дивиденды. Проанализируйте эту ситуацию. Пускай лучше вырастет доля у «Газпрома», у государства. Либо придут компании из дружественных России стран, а эти компании уйдут. Они давно уже должны были передать все имущество, которое у них 10 раз окупилось за счет прибыли РФ. Они забирают наши компании, собственность, создают проблемы. Мы должны вернуть то, что было отдано неправомерно. Они сегодня молчат, потому что сверхвыгодный проект. Если уж пошли на санкции, то верните. А то и санкции вводят, и денежки получают. «Шелл» заявила, что уходит, громко хлопнув дверью, но доля в «Сахалине-2» у них сохраняется», – сказал Володин.

Кудрину предложение спикера явно не понравилось.

«Санкции принимаются политиками, а от них страдают компании и частный сектор. Когда-то он вынужден подчиняться и уходить, сдерживать себя, но там, где он может работать, он передает нам технологии. Все-таки, Россия будет широко взаимодействовать с другими странами не только недружественными, но и другими, которые готовы с нами взаимодействовать. У них не должно быть ощущения, что политические риски по принятию решений по нашим компаниям, которые работают на их территориях,

возникает дополнительная оценка рисков со стороны любых стран, когда принимаются такие меры. Они должны быть взвешены и выверены. В данном случае давайте проанализируем», – сказал Кудрин.

Ему возразила вице-спикер Ирина Яровая.

«Решения 94-го были вызваны слабостью политиков, потому что в тот период Россия часто принимала решения, которые не шли на благо гражданам нашей страны. В тот период граждане России не верили в свою страну. Сейчас мы находимся в той стадии экономического развития, когда политика ориентирована на благо граждан. Мы должны обеспечить условия и преференции для собственного бизнеса. Сдача донорской крови в экономике показала свою неэффективность и закончилась. Наши ресурсы – это наше конкурентное преимущество, которое вызывает агрессивную политику против России. Позиция Счетной палаты должна быть более наступательной», – сказал Яровая. Позже депутат-коммунист Денис Парфенов поинтересовался, почему Кудрин до сих пор не включен в санкционные списки. Глава счетной палаты попытался уйти от ответа, но за него ответил Володин. «Коллеги, не переживайте. Как только Алексей Леонидович активно займется активами зарубежных компаний в рамках СРП «Сахалин-2» и вернет нам то, что сейчас принадлежит японским и английским компаниям, он сразу попадет в санкционный список, и мы его примем в свои ряды. Потому что все депутаты уже в списках. Так как за вас депутаты голосовали, вы станете ближе к народу. Ваши колебания – понятно кто восторженно воспринял. Готовимся проверять японские и английские компании и возвращать деньги государству», – напутствовал Володин.

В постановление об отчете Счетной палаты была оперативно внесена соответствующая поправка.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции (около 60 % сжиженного газа предназначено для Японии). В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy (Бермудские Острова) – оператор проекта. Его акционеры – “Газпром” (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Как сообщалось, в конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте – 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта, где в год добывается около 4 млн тонн нефти.