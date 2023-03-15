Володин связал обвал банков США с Чубайсом: Развалил «Роснано» – справится и с Silicon Valley Bank
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс был намеренно выпущен из России, чтобы организовать обвал банковской системы США.
Об этом он в шутку заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Где Чубайс, мы с вами знаем. Кто выпустил? Может специально, чтобы там развалил. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке. Банки стали валиться, как Чубайс приехал. Это неспорста», – сказал Володин.
В марте прошлого года Чубайс отказался от своей должности советника президента РФ и выехал из России. Через день после его отъезда новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы. Однако еще в 2016 году проявились признаки несостоятельности (банкротства) «Роснано», в которое государство вложило 200 млрд руб. Деньги тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.
В конце 2021 года компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано». В результате ее индекс драматически упал. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.
Кроме того, Чубайс помог своему другу Борису Минцу в 2018 году похитить 300 млрд руб, вложенных российскими пенсионерами в три негосударственный пенсионных фонда.
В июне прошлого года госСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Чубайса и его окружение проверят на коррупцию, а также скрытые в Европе счета, сумма иностранной валюты на которых может достигать нескольких миллиардов.
С тех пор информации о возбуждении уголовных дел не поступало, а Чубайс светился то в Турции, то в Италии и Израиле, то на Кипре. В июле он был госпитализирован в тяжелом состоянии с редким заболеванием иммунной системы – синдромом Гийена – Барре.
Впрочем заболевание могло быть частью общей пиар кампании «великого приватизатора», направленной на то, чтобы вызвать жалость. В прессу попадали исключительно такие фото Чубайса, на которых он выглядит бедно, если не жалко: то у банкомата, то с пустой тележкой в супермаркете, то в дешевой забегаловке-тошниловке в аэропорту.
Однако Россию «отец ваучера» тоже не забывал. Букет алых и белых роз с надписью «От Анатолия Чубайса» появился на могиле Бориса Ельцина в день его рождения 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве.
С другой стороны, Россия пытается забыть Чбайса, как страшный сон. В октябре прошлого года его убрали из правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии, заменив депутатом Госдумы из Ульяновской области Сергем Морозовым. Тогда же появились слухи о расформировании «Роснано», которое Чубайс обанкротил.
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