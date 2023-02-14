Володин уже называет айтишников «ребятами»

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Более 60% специалистов, покинувших Россию, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе.

Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте создавать условия для тех, кто будет оставаться в стране. В этом вопросе нам надо начинать со школы, развивать ИТ-направления, финансировать их, делать все, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране. И не считать, сколько там уехали. Те, кто уехал, свой выбор сделали. У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», – сказал Володин.

Он уточнил, что часть российских специалистов были вынуждены уехать из страны «в связи с выносом предприятия за пределы Российской Федерации, учитывая санкционную политику».

«Там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили. Здесь уже выбор — предаст, значит, сделал выбор, с которым придется ему жить, стыдно будет, тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернется обратно – пожалуйста, есть возможность работать», – рассуждал Володин.

Он дал поручение комитетам Госдумы по просвещению, по информационной политике, информационным технологиям и связи и по промышленности и торговле – изучить вопрос о том, как в России осуществляется подготовка IT-специалистов.

«Давайте изучим с точки зрения присутствия в образовательном плане на уровне школ, что у нас происходит в сфере программирования, информатики: есть у нас эти специалисты или нет», — обратился не известно к кому спикер.

Также, по его мнению, необходимо уделить внимание подготовке учителей информатики и программирования.