Володин запретил бежавшим из России праздновать 23 февраля

Елена Острякова.  
22.02.2023 15:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил российский народ с Днем защитников Отечества.

«Давайте мы поздравим наших солдат и офицеров, матерей, жен, детей защитников Отечества. Тех, кто работает в цехах, выпуская военную продукцию, растит хлеб, шьет одежду. Это праздник и мужчин, и женщин – тех, кто любит свою страну и делает все для того, чтобы страна победила», – сказал Володин.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил российский народ с Днем защитников Отечества. «Давайте мы...

Депутаты аплодировали его словам стоя. При этом спикер заявил, что праздник не распространяется на тех, кто сбежал из России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Этот праздник не распространяется на тех, кто уехал, бросил свои семьи, дедов, бабушек и сегодня колесит по свету, совершив предательский поступок. Не надо размывать этот праздник. Это праздник героев», – сказал Володин.

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