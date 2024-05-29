Володин затроллил «антифашиста» Зюганова его же цитатами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

КПРФ не оставляет попыток осудить поклонников творчества философа-эмигранта Ивана Ильина, к которым относится и президент РФ. После скандального выступления депутата Дениса Парфенова на прошлой неделе в парламенте и обширного доклада Геннадия Зюганова на пленуме КПРФ – в борьбу вступил его Заместитель Дмитрий Новиков.

Он осудил блогеров, которые обвиняют КПРФ в непатриотизме за наезды на Ильина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь отреагировал на выступление, призвав коллег работать на «на объединение, а не разъединение общества, тем более, на основе трудов философов».

«Я вот почитал труды Геннадия Андреевича Зюганова от 2003 года, его книгу, где он прямо пишет, что его становление прошло на основе трудов Ильина. А сегодня он выступает с другими предложениями. Поэтому, коллеги, давайте посерьезнее отнесемся. Не надо так вольно относиться к Ильину и судить Геннадия Андреевича за то, что в 2003 году он поднял его на щит и назвал патриотом нашего государства. А сейчас другая политическая конъюнктура… У нас есть общий враг», – сказал Володин.

Он продемонстрировал депутатам библиотечный экземпляр книги Зюганова «Святая Русь и Кощеево царство», в которой Зюганов признается, что прошел становление на трудах Ильина. Володин посетовал на то, что она была издана очень маленьким тиражом и пообещал ее переиздать.

«Кто не читал этот труд? Поднимите руку. Большинство не читало Геннадия Андреевича. Мы должны сделать все, чтобы его труд был доступен – и переиздать его большим тиражом», – сказал Володин.