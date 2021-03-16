Володин жестко отчитал коммуниста-навальниста Рашкина

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин резко отреагировал на слова депутат от КПРФ Валерия Рашкина, который представил сегодня на заседании парламентский запрос от фракции о нарушении закона при расследовании уголовного дела по обвинению депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Просьба рассмотреть запрос во внеочередном порядке. Фракция настаивает. Там чудовищные нарушения, которые необходимо рассмотреть в парламенте и обратиться к генеральному прокурору с просьбой пояснить, что творится с политическим заложником Андреем Левченко», – сказал Рашкин.

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В запросе речь идет о подозреваемом в мошенничестве сыне бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который, как и Рашкин, активно поддерживает блогера-уголовника Алексея Навального.

Отвечая Рашкину, Володин припомнил его февральское выступление, в котором депутат, заявил, что в России развернут террор и политические репрессии.

«Вы в прошлый раз говорили о терроре, в этот – о политическом заложнике. После вашего выступления мною было дано поручение председателю комитета по безопасности изучить список, который вы озвучили.

Уже первые данные, которые мы получаем, говорят об обратном. Там половина либо олигархи, либо те, кто привлекается за мошенничество, либо самая настоящая бытовуха.

Понятно, что выборы скоро, что есть определенная корпоративность, которая выливается в громкие выступления. Но нужно прекращать в парламенте наводить тень на плетень и не втягивать его в разборки. Еще договоримся до узников совести. У нас уже есть уже узники совести понятно, какие, и где у них совесть», – сказал Володин, намекая на Навального, которому соросовская организация Amnesty International сначала присвоила статус узника совести, а потом лишила его за национализм.