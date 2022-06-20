Володин знает, куда переместятся центры принятия решений по Украине

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Новости Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал вероятное предоставление Украине на этой неделе статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом Володин написал в своем телеграм-канале, назвав возможное решение Евросовета «саморазрушением Украины».

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По мнению спикера Думы, причина возможного решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС – желание Запада вести борьбу с Россией до последнего украинца.

«Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз», – пишет Володин.

По его мнению, Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата.

«Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует. Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель.Она окончательно потеряет свою независимость», – уверен спикер ГД.

На Украине уже успели отреагировать на заявления Володина. Так, приписываемый к орбите влияния Игоря Коломойского киевский анонимный телеграм-канал «Темный рыцарь» пишет:

«Спикер путинского дилдо, которое в рашке принято называть госдумой, исходит на го**но из-за грядущего статуса Украины кандидатом в ЕС. Цинизм этих заявлений комментировать бессмысленно. Но пригорает в оркостане качественно: от заявлений о том, что «Украины не существует» до «потеряет независимость из-за вступления в ЕС» прошло чуть больше 3 месяцев и чуть больше 35 тысяч орков».

В то же время пророссийский политолог из Украины Александр Скубченко уверен, что статус кандидата в члены ЕС позволит украинской элите снять с себя ответственность за повышение уровня жизни украинцев «здесь и сейчас».

«Теперь Украина будет не просто “цэ Европой”, а целым кандидатом в Европу. Теперь можно не делать жизнь людей лучше здесь и сейчас, а просто – продолжать обещать жизнь лучше когда-нибудь потом, когда Украина станет членом ЕС. Ну а сегодня – надо страдать ради этой “большой цели” и воевать за Европу. Хорошая история, как годами держать в нищете и разрухе целый народ, грабить его, использовать его в своей войне против России, но ничего ему при этом, кроме надежды, не давать. Но если бы Украина хотела жить лучше, а не в ЕС, она уже жила бы лучше, а не была “восточным фронтом ЕС”; повышала бы уровень жизни, а не воевала с русским языком», – считает он.