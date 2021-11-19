«Володина тысяча» – ни денег, ни креатива

Игорь Петров. Просмотров: 19.11.202121:49 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Раздавая вакцинированным по тысяче гривен правительство Украины может не бояться за инфляцию – сумма настолько мизерная, что ни в масштабе всей экономики, ни в отдельных отраслях ни на что не повлияет, кроме, разве что отношение украинцев к Зеленскому – оно изменится, но не так, как это он сам себе представляет.

Украинцев одарят очередной «реинкарнацией», вероятно, самой знаменитой популистской идеи за время независимости – «Юлиной тысячи». К несчастью, «зеленые» политтехнологи не смогли даже в простое копирование хорошо сработавшей один раз технологии – тысячу дают не всем, а лишь вакцинированным, и не просто так, а на самые важные, по мнению власти, нужды – путешествия на поездах и самолетах, занятия спортом, билеты на концерты и в кино.

Некоторые СМИ уже начинают обсуждать, не вызовет ли это всплеска инфляции и даже приводят в пользу этого довода слова заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука, которые при желании можно трактовать в том смысле, что, мол, подорожают только билеты в кино и театры. На самом деле Николайчук подразумевал не это.

«Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, которым, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», – сказал он в интервью Forbes.

То есть, и о повышении цен в области культуры и спорта можно говорить, как о чем-то чисто гипотетическом, и в том смысле, что даже если это и случится, то ни на что не повлияет.

На самом деле счастливые обладатели «Володиной тысячи» получив ее вряд ли вот прям сразу бросятся раскупать билеты в кино и спортклубы. Доля людей с такими расходами ничтожна, и практически все они сосредоточены в крупных городах. Жители мелких населенных пунктов смогут, вероятно, лишь немного сэкономить на железнодорожном транспорте (что, конечно, никак не отразится на цене билетов). Да и в больших городах многие предпочтут потратить деньги на транспорт, а не на развлечения.

Странно, что авторы «Володиной тысячи» не понимают, что, ограничивая людей в том, куда те могут потратить неожиданно свалившиеся на них деньги, они дискредитируют саму идею «подарка». Понятно же, что, получив «Володину тысячу» каждый будет сравнивать ее с «Юлиной», и сравнение выйдет не в пользу нынешней.

Во-первых, «Володина» в пять раз тоньше. Если в марте 2008 года на 1000 гривен можно было купить немногим меньше 200 долларов, то сейчас – менее 40 долларов. Кроме того, та тысяча была настоящими деньгами, на них можно было купить, к примеру, нужные всем продукты, то сейчас нам вручают не деньги, а что-то вроде подарочной карты в торговую сеть.

Вероятно, идея такой «модернизации» «Юлиной тысячи» пришла в голову маркетолога которого то ли наняли консультировать правительство, то ли вообще сделали «Слугой народа» в 2019 году. И ни эта голова, ни прочие правительственные головы не понимают, что выглядит она стрёмно, особенно на фоне настоящих «Юлиных» денег.

Примерно так же выглядит идея «награды за вакцинацию», особенно на фоне «Юлиных» денег, которые были для всех (у кого были вклады советского Сбербанка) и без всяких условий. Вообще-то и она не оригинальна. Оригинальны, например, те призы, которыми радовали вакцинирующихся жителей США тамошние политтехнологи.

Например, еще в мае жителей Нью-Йорка соблазняли национальной американской кухней – картошкой фри с гамбургерами. Соблазнял сам мэр – на одном из местных каналов с набитым картошкой ртом он агитировал за вакцинацию, обещая бесплатные фастфудные радости всем, кто сделает прививку. В подтверждение своих слов мэр откусывал кусок гамбургера и произносил «ммм… вакцинация».

Если бы в Офисе президента работали политтехнологи, которые не то что разделяют западные ценности, но хотя бы пытаются адаптировать наиболее креативный западный опыт, то вместо унылой «Володиной тысячи» мы увидели бы на экранах самого Володю – с салом в одной руке и бутылью горилки в другой.

Уверен, у него прекрасно вышло бы произнести «ммм… вакцинация» – знакомым всем голосом с хрипотцой и богатым тембром. И тогда бы все… ну, пусть не все, но многие точно бы пошли за прививкой, горилкой и салом.