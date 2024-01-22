Володину предлагают заменить «беззубое» заявление по гибели наёмников из Франции

Французские власти после небольшой паузы запустили информационную кампанию по опровержению данных российской стороны, утверждавшей, что накануне в результате удара по гостинице в Харькове были уничтожены находившиеся там наёмники.

Как известно, вызванный в МИД РФ посол Франции отказался общаться с прессой, требовавшей пояснений, каким образом граждане вопреки закону о запрете наемничества находятся в зоне СВО. Однако уже спустя сутки парижский телеканал запустил в эфир сюжет, где показал «довоброльца-волонтера» Пьера из Франции, опровергающего смерть своих земляков и укоряющего французские СМИ за то, что те сразу без проверки «подхватили информацию Минобороны РФ».

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Довольно забавно – судя по переведенным с французского комментариям под роликом, интервью «добровольца» мало кто верит:

«Китайские «добровольцы», сражавшиеся в Корейской войне, были отправлены Пекином. Российские «добровольцы», воевавшие в Сирии до вступления Красной Армии в войну, были посланы Москвой. «Добровольцы» из стран НАТО, которые воюют бок о бок с войсками Зеленского, не имеют связи с западными столицами».

«Нам говорят, что он вовсе не солдат Франции, а с другой стороны, он признает, что прошел подготовку в армии Франции и что он был бойцом Французской республики в Африке, где он столкнулся с Вагнером. Странно, правда?».

«Очевидно, русские решили, что иностранные военные советники и иностранные добровольцы (наемники или нет) теперь являются законными целями. Поэтому с этого момента мы должны ожидать услышать о гибели французов или даже французских (или натовских) военных советников на территории Украины».

«Он говорит нам, что потери контролируются, все хорошо, но на Украине постоянно идут волны мобилизации, а войск по-прежнему не хватает… А, слушая НАТО, выходит, что «российские войска выкашивают, срочников отправляют на смерть, и воюют лопатами… Есть такая разница между словами («у нас потерь мало, русские устраивают резню, у них только лопаты») и тем, что Украина не смогла наступать со всей натовской техникой, и что она медленно, но верно отступает, несмотря на миллиарды и миллиарды техники, которые присылают всё НАТО… Лицом к одной только России… И это не считая всей разведки со спутников, самолетов-разведчиков и, весьма вероятно, наземных подразделений… Если русские так плохи и теряют так много солдат, то почему Украина еще не у ворот Москвы?!?».

Тем временем, государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на волонтеров из «SOS Donbass» опубликовало список из 13 наемников из Франции, бывших в Харькове во время российского удара по пункту дислокации

В списке наемников Альбер Эмерик (22.12.1999 года рождения), Алексис Дрион (13.06.1986), Беранже Гийом Ален Мино (30.12.1978), Шарль Бертен Руссель (01.09.1996), Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (26.09.1998), Жиль Бернар Сильвен (27.10.1980), Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (29.09.1987).

Также в списке Жан-Пьер Бонно Крис Эре (17.07.1999), Марселлен Демон (23.05.2002), Марис Андре Дюбуа Клеман (28.09.1995), Сабастьен Клод Реми Бенар (04.04.1974), Томас Жереми Натан Гурье (24.02.1996) и Валентен Дюпуа Мель (02.01.1994).

«Доступ SOS Donbass к чувствительной информации безусловно радует. Надо понимать, у СВР и ГРУ доступ ещё лучше. Теперь нам главное полученные имена и фамилии правильно раскрутить, чтобы у граждан Франции (особенно не любящих Макрона) появилось желание задать своему правительству и президенту громкие вопросы», – отмечает обозреватель Юрий Баранчик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие обращения российского парламента к коллегам из Франции.

«Во Франции наёмничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной Думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» – поясняет Володин.

Авторы телеграм-канала «Царь горы» считают анонсированное Володиным обращение к парламенту Франции беззубым и не актуальным для западной аудитории – по их мнению, если расчет на мобилизацию противников Макрона, то следует апеллировать к внутренним противоречиям французских земель.

«Что было бы, будь французский факультет МГИМО не рассадником заукраинской сволочи, а точкой сбора русских, которые любят и знают Францию, но Россию любят больше, потому что они русские, а референтом Володина… толковый журналист, который бы на основании докладной записки из нормального МГИМО написал бы такую краткую речь: «Народы Франции! Мы обращаемся к вам напрямую, вы и сами знаете, что кучка наднациональных евробюрократов из Парижа не представляют ваши интересы, и потому любой разговор с ними не имеет смысла. Народы Франции! Не в первый раз авантюристы-колонизаторы из Парижа, – огнем и мечом загнавшие вас в Шестиугольник – и даже не говорящие на ваших языках, бросают вас в преступную авантюру на востоке Европы. XIX век, XX век, теперь XXI… Похоже, франк-масонская банда из Парижа не может прожить века без того, чтобы не загнать в мясорубку сотни тысяч молодых басков, окситанцев, эльзасцев, бретонцев, корсиканцев… Как и в годы Второй мировой, они решили списать провалы своей политики на чужую войну, отправив сотни тысяч из вас рабами-рабочими в Германию и «добровольцами» на русский фронт. За что и зачем умирать, провансальцы? За кучку бюрократов, которые вешали на шею вашим родителям грязный башмак в школе за разговор на родном языке? За расстрельные рвы у ручья Жаретт, где в 1944 году парижские «Землячки» Коко и Шифон насиловали и убивали детей и женщин? За пыточные подвалы завода Арно, за тюрьму Сент-Пьер, где мучили окситанцев как «бойцы сопротивления», те, кто ещё в 44 мучил их как нацисты и записались в «сопротивление» за ночь? Где были «французские освободители», пока вас мучили нацисты, отправляя украинские и грузинские карательные батальоны в Бретань и Анжу в 1942-1944 годах? Зато ваши отцы увидели этих «французских освободителей» в 1944 году в первых рядах «чисток», которые они провели за спиной союзников. Бретонцы – вы готовы сражаться за тех, кто в 1944 году под видом «Сопротивления» устроил этнические чистки Бретони, забив как скот всю интеллигенцию края, – вплоть до сказочников и фольклористов, – скелеты которой вопиют из болот, ожидая своей комиссии по Катыни? За кого, за людей, которые даже не говорят с вами на одном языке, презрительно обзывая ваш древний великий язык прародителей Европы «собачьей мовой» (патуа)? Корсиканцы – за режим, который в XXI веке убивает ваших сыновей в тюрьмах? Народы Франции! Россия протягивает вам руку поверх головы парижской клики, обезумевшей от неудач, и приведшей вас в тупик 2024 года. Именно она несет за неизбежный экономический крах ЕС. Значит, и ей нести наказание. Мы не враги вам. Как и вы, мы мечтаем о едином пространстве от Владивостока до Лиссабона, но пространстве, основанном на любви и свободе. Едином пространстве, где у каждого – окситанец он или бретонец, баск или каталонец, моравец или латгаллец, русский или кашут – будет свой дом с открытыми дверями. Народы Франции! За что и почему умирать? Разве русские войска – в Безансоне или Бресте, Кербе или Сен-Мало? А ваши сыновья и мужья – уже в Харькове, гибнут, а ваши снаряды – убивают русских детей в Донецке. Одумайтесь, не становитесь соучастниками преступления, расплата неминуема. Пусть платят виновники, а не вы. Да вы сами все понимаете… Потому в октябре 2023 года пылала вся Корсика, пожарами встречающая нежеланного гостя Макрона, а окситанцы Тулузы стоят на дорогах края баррикады из тракторов для непрошенных гостей из Иль-дё-Франс… Свободу 45 народам Франции! Свобода придет с Востока!».