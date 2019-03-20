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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Мнение, Политика, Украина
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Волонтер “АТО” пугает кровопролитием, если Порошенко пролетит на выборах

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко в случае провала на выборах может объявить выборы недействительными и использовать полулегальные военизированные формирования, чтобы посеять на Украине хаос и кровопролитие

Об этом в эфире канала «UKRLIFE» заявил волонтер «АТО» и кандидат в президенты Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одна опасность, на мой взгляд, которая связана с тем, что Пётр Алексеевич не захочет отдавать власть. Тогда он может использовать разные полувоенные, законные/незаконные вооружённые формирования, вы знаете, у нас созданы всевозможные «Варты», легализация, порой, просто преступных групп. Какие-то общественные организации по охране правопорядка под какими-то олигархами, которые, на самом деле, существуют очень условно в рамках закона.

И вот, у действующего президента, я думаю, как раз может быть соблазн использовать вот эти силы для того, чтобы спровоцировать отмену выборов, их результатов, противодействие протестам, которые могут быть после выборов, если те будут нечестными. Вот это может быть», – рассказал он.

«И тут, те граждане, которые имеют оружие на руках, могут ввязаться в драку с этими военизированными формированиями, преступными группами фактически. Большой войны не будет, но какое-то кровопролитие может произойти, безусловно», – резюмировал Касьянов.

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