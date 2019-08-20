Волонтер-майданщик: Путин без вторжения и «Калибров» победил Украину

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты потерпели крах: чтобы победить России не пришлось использовать ни высокоточное оружие, ни вводить войска. Сегодня уже даже бывшие боевики не верят в успех карательной операции в Донбассе находят отдушину в водке и наркотиках.

Об этом в своем блоге пишет бывший боевик Автомайда, волонтер т.н. «АТО» Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин победил в Украине; для этого не понадобились дивизии вторжения, «Калибры» и «Искандеры». Победу обеспечил телевизор, управляемый беспринципной – ведь «деньги не пахнут» – псевдонациональной «элитой» с гибкими (в зависимости от выгоды) взглядами на патриотизм и демократию. Путин победил в Украине, и количество тех, кто поддерживал идею защиты страны, в десятки раз уменьшилось.

Я вижу это даже по своим постам: в 2014-2015 они набирали тысячи лайков, перепощенные сегодня – не набирают и сотни. Те, кто «горел» патриотизмом отвернулись и разочаровались. Они не верят в свои силы, не верят в Украину, не верят в то, что мы сами можем хоть что-то изменить. «Пусть всё идёт как идёт, и будет как будет!..» – Всё чаще слышу я от тех, кто реально воевал, кого я сам видел на войне.

Настоящие патриоты, и бойцы всё чаще глушат свою боль в водке и наркотиках. Их место занимают амбалы в одинаковой с иголочки коричневой форме с обязательными сумочками наперевес. Я не знаю, кто они. Что это за «волонтёрские организации», одетые в тысячу долларов каждый, коротко стриженные и накаченные, как Бужанский», – пишет Касьянов.

Поддерживающий карательную операцию на Донбассе активист считает, что Украина идет по спирали своей истории, повторяя события столетней давности. И виной этому является уже бывший президент страны Петр Порошенко.

«Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны. Я не жалуюсь. Я констатирую факты. Украина входит в крутое пике дезинтеграции и потери размытых национальных ориентиров. Так было в 1918-м, когда на защиту страны вышли жалкие сотни отчаянных патриотов, а миллионы остались дома – ждать большевистской резни и голодомора.

Ну и наконец, чтобы не было кривотолков, – начало этой беде положил трусливый и жадный Порошенко. А последний гвоздь в гроб украинской независимости забьёт Медведчук – после никакого Зеленского. Но виноваты в этом будете только вы сами», – резюмирует Касьянов.