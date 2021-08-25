Волонтер-майданщик: «Во Львове ждут Путина»

25.08.2021 17:39 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Улицы Львова и других городов Галичины кишат «детьми оккупантов», которые бесятся от одного вида украинского флага.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этих улицах [указывая на вечерний Львов], прямо там очень часто сидят дети оккупантов. Они нас страсть как ненавидят, они так ждут Путина, вы себе представить не можете. Вот в тех домах. В те дома, когда пришли освободители, они залезли. Они так же воспитали детей, и они сидят, как бы ждут сигнал», – рассказывал представленный как иконописец и волонтёр престарелый участник Евромайдана Лев Скоп.

«Нам нужно, чтобы они вымерли. Потому что когда машешь сине-жёлтыми знамёнами, они бесились. Но они во Львове и в галицких городах, их очень много. Нам нужно объединяться, держать силу в своих руках, и может такое произойдёт, что их дети поймут. А может быть, и нет», – добавил майданщик.

«Сознание менять надо», – согласился ведущий.

В свою очередь депутат от «Европейской солидарности» Звенислава Мамчур также поддержала предыдущего выступающего.

«Русский мир во Львове – это русскоязычная попса, которую слушают, это русские песни на свадьбах. Она существует, и вы это знаете. Вот эта опасность Русского мира, когда «а какая разница». «Какая разница, как называется улица», «какая разница, каких мы героев почитаем».

Этот Русский мир может быть значительно опаснее, чем мы себе представляем. Поэтому это патриотическое воспитание, которое мы должны давать, оно должно быть ненавязчивым, но убедительным и с любовью ко всему украинскому. Потому что если мы этого не будем ценить, то Русский мир нас не будет уважать», – предупредила Мамчур.