Волонтер СВО: Мобилизация нужна была в мае. Сейчас хлынул поток добровольцев

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Если России и нужна еще одна волна частичной мобилизации, то делать это нужно было в мае, чтобы эффект от нее был получен сейчас.

Об этом в эфире видеоблога «Ваши новости» заявил помогающий бойцам СВО волонтер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если завтра президент вдруг по каким-то причинам скажет: «Нам нужна мобилизация дополнительная, частичная, все равно результат от этого мы увидим только в конце ноября. Поэтому, если делать мобилизацию, ее надо было делать в мае, но тогда мы рассчитывали, что риски дальнейшего развития операции будут ниже. Президент тоже об этом сказал – рассчитывали, что переговорные усилия России и третьих стран ( я думаю, речь идет о Китае) достигнут своего успеха и не потребуется мобилизация, рост эскалации, можно будет на основе плана президента заключить какое-то соглашение. Теперь мы видим, что эта стратегия себя на данном этапе не оправдала. Есть ли смысл сейчас проводить мобилизацию – не знаю, это должен знать глава Генерального штаба, а решать должен президент. Если потребуется – надо проводить. Но, судя по последним данным, сейчас в армию пошло гораздо большее количество добровольцев. Без всякой мобилизации, на фоне курских событий», – заявил Живов.