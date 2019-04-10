Волонтер ВСУ припомнил Порошенко, как тот в 2014 году не дал ни копейки на армию

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2014 году, баллотируясь в президенты Украины Петр Порошенко пожалел сущие копейки для украинских добровольцев на фронте, но потратил бешеные деньги на свои рекламные плакаты. Сегодня, спустя пять лет, ситуация повторяется.

Об этом написал на своей страничук в соцсети известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты страны Юрий Касьянов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Пять лет назад кандидат в президенты Пётр Порошенко завесил всю страну своей политической рекламой. Обещал закончить войну за пару недель, наказать убийц Майдана, покончить с коррупцией, поднять экономику. В ответ мы просили дать немного денег (вместо рекламных щитов) для добровольцев-майдановцев, на горбу, на крови которых он и шёл к власти. Не дал ни копейки.

Это потом, по слухам, распространяемым порохоботами, ПАП вложил сотни миллионов гривен “в ПВО”… Тогда, весной 2014-го у горстки бойцов Первого добровольческого батальона Кульчицкого не было ничего, кроме формы нацгвардии и автоматов. Петя ни дал ни копейки. Собирали всем миром на броники, рации, фонари, спальники…

Теперь Пётр Порошенко всю страну завесил отвратительными мордами, назвав врагами тех украинцев, треть избирателей, которые проголосовали за Зеленского, дав им лицо коллективного Путина. Что само по себе ужасно. А ведь мог напоследок потратить деньги на воюющую армию, на адаптацию вернувшихся с войны, на реабилитацию инвалидов и помощь семьям погибших. Меньше бы проклинали”, – резюмировал Касьянов.

Также волонтер опубликовал скриншот своего обращения к Попрошенко пятилетней давности.