Волонтер ВСУ: Треть мобилизовавшихся с начала войны уже погибли

Анатолий Лапин.  
27.11.2023 10:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские вооруженные силы понесли колоссальные потери за время начала войны в феврале прошлого года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший боевик Автомайдана, мобилизовавшийся в украинскую армию волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооруженные силы понесли колоссальные потери за время начала войны в феврале прошлого года....

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Он раскритиковал инициативу депутатов Рады о том, что на демобилизацию могут рассчитывать только те контрактники, которые отслужили в войсках не менее трех лет.

«Если брать начало этой только, большой войны, посчитать, то людей, которых я знал лично, которые пошли воевать с первых дней, уже треть этих людей нет в живых. Прошло почти два года. За три года их всех не будет в живых и вопрос закроется сам собой. С этой точки зрения закон нужный и правильный – никого демобилизовать не нужно будет, и вся проблема отпадет сама собой», – сказал волонтер.

«Те люди, которые предлагают такого рода законы, должны быть таковыми, у которых в семье кто-то воюет. Я бы вообще принял закон, может быть, драконовский: если у тебя в семье не воюет муж, сын, брат и так далее, то ты не имеешь права принимать законы, руководить войсками, заниматься государственной политикой, быть чиновником и так далее», – заявил Касьянов.

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