Волонтеров призвали поспешить с дооснащением российской армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшее время на Запорожском направлении может стать горячо, и все запланированные добровольческие поставки оборудования на передовую нужно осуществить в считанные дни.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и волонтер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я последние недели предупреждаю волонтеров, что надо поторопиться, везти оборудование военным, в первую очередь средства радиоэлектронной борьбы и разведки, беспилотники, тепловизоры – все, что было запланировано на весну, нужно везти сейчас. В ближайшее время там может стать горячо, и всё это пригодится на передовой для отражения атаки, – отметил он. – ВСУ ограничиваться не будут ничем, если почувствуют, что могут наступать успешно. Поэтому здесь, я думаю, желательно их остановить на тех рубежах, которые довольно обширно расстелили в степях Запорожской области вдоль Днепра».

По оценке обозревателя, выстроенной линии обороны достаточно, чтобы встретить противника наготове. Проблема с техническим оснащением.

«С момента как мы отошли из Херсона, на левом берегу начали организовывать эшелонированную оборону из 7-8 линий, включая уже на Севере Крым и ещё чуть-чуть южнее. Не думаю, что последние линии в Крыму накопаны именно в ожидании того, что туда противник зайдет, но с военной точки зрения это логично. Ближайшая линия там от Днепра в 10 километрах, в Херсонской области подавляющее большинство населения эвакуировали из «серой зоны», где ожидают высадки десанта, и, в случае чего, его будут там накрывать артиллерией и авиацией. А основные наши ресурсы для пресечения попыток высадки противника на левом берегу или наступления в сторону Мелитополя и Мариуполя – это большая группировка около 50 тысяч человек и свежие танковые полки были завезены 3-4 месяца назад. Так что мы готовы встречать, по большому счёту, – уверен Живов.

Он признал, что у России есть дефицит тактических средств.

«Мы по ним всегда почему-то уступаем. У них всегда больше беспилотников, начиная от маленьких разведчиков, до беспилотников-бомбардировщиков, с которых сбрасывают мины, в том числе сериями. Большое количество американцев привезли мобильные РЭБ, которые сортированы на HIMARS, и портативные РЭБ, которые они разворачивают по линии соприкосновения, чтобы не летали наши беспилотники. К сожалению, у нас конечно есть недостатки в оснащении солдат», – резюмировал Живов.