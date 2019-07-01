Волонтеры травят ВСУшников просроченными продуктами

01.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Среди находящихся в Донбассе украинских военнослужащих отмечены случаи кишечных инфекций, вызванных продуктами с истёкшим сроком годности, поставляемыми волонтёрскими организациями.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в подразделениях ВСУ на Горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения.

«По информации от источника в штабе «ООС», 4 военнослужащих 18-го полка «Азов» госпитализированы с тяжёлой формой кишечных заболеваний, в связи с отравлением продуктами с истёкшими сроками годности, поступившими от волонтёров», – сообщил Безсонов.

Он также отметил, что командующим «ООС» Александром Сырским отданы указания командирам соединения и воинских частей о запрете приема волонтёрской помощи.

По данному факту в зоне «ООС» работает комиссия под руководством заместителя командующего «ООС» по тылу полковника Тимошенко», – добавил представитель оборонного ведомства.