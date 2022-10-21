Волонтёр: Если сдать Херсон – точно так же ВСУ смогут захватить Белгород

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Херсон сегодня является такой же территорией России, как и Курск, Белгород или Мурманск, поэтому оставлять его российская армия не имеет права.

Об этом а эфире телеканала «Крым 24» заявил волонтер, помогающий российской армии, Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсон – русский город. Мы не имеем права оставлять Херсон. Я в нем четыре месяца прожил, смотрел в глаза тысячам людей перед референдумом, и эти люди сказали мне тогда: «Алексей, не оставляйте нас, пожалуйста, на растерзание нацистам украинским». Я сейчас, пользуясь это трибуной, говорю – мы не имеем права оставлять Херсон. Херсон ничем не отличается от Белгорода. Если вдруг, по каким-то причинам мы уйдем из Херсона, люди в Белгороде поймут, что это и их может коснуться. Поймите, это наш город, это Россия, это город Ушакова, это город Потемкина, это славная страница покорения Новороссии екатерининской. Там живут наши люди. Такие же, как живут в Курске, как живут в Москве, в Мурманске – с такими же прекрасными русскими детьми и так далее», – заявил Живов.