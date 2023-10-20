Волонтёр остепенил шапкозакидателей на крымском ТВ

Поставляемое Западом оружие, включая дальнобойные ракеты, не способно изменить линию фронта, но может «гадить» на позициях.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доктор исторических наук Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что передаёт Америка, на самом деле не то, что для военной победы и в военной компании самое эффективное оружие. Вот полмиллиона северокорейских снарядов, условно, если нам поступят – это эффективно. «Вундерваффе, малочисленное, но супертехнологическое оружие, что оно способно мгновенно помочь, сидит в головах ещё с эпохи Третьего рейха, в том числе у украинского руководства. Понятно, что они могут нам нагадить этими ракетами, но изменить линию фронта с помощью ракет – это нереально. Вот если бы приехало полмиллиона обычных гаубичных снарядов каких-нибудь, это было бы гораздо более эффективно», – считает Шульга.

Офицер, участник СВО и зампредседателя Союза ветеранов Крыма по Ялте Александр Кравченко подчеркнул, что на передовой у ВСУ нет ничего из современных образцов вооружений от НАТО.

«Нас постоянно пугают какими-то новыми поставками модного оружия. Но мы же регулярно это слышим, какие-то угрозы, сейчас вот запустим эту ракету и всё, Россия всё. Ну дали новую ракету, что произошло? Дали им новые танки, что с ними произошло? Да, если бы выдали там несколько тысяч боеприпасов, может быть, что-то это поменяло бы. А так, их помощь как пирог, вокруг него все стоят и отрезают себе кусок. И на самых передовых линиях мы не видим их современного оружия – там полубомжеватого вида военные, которые стараются сохранить свою жизнь и сдаться в плен. С обычными старыми автоматами семидесятых годов. И когда спрашиваешь, а где же ваши красивые поставляемые винтовки модные, многие говорят – да у нас нет ничего, у нас даже аптечек нет, нам ничего на передок не доходит», – подчеркнул Кравченко.

Однако координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов напомнил, что поставка ATACMS сразу вылилась в серьезные потери для российской авиации.

«Но при этом у нас из-за ночного удара вышли из строя две эскадрильи и аэродром. И участок Запорожской области и фронта Запорожской области у нас находятся сейчас с меньшим прикрытием авиацией, потому что приходится работать с других аэродромов. И те подразделения, которые работали, например, на Херсон, где случился также прорыв на левый берег, и который еле-еле устранили за двое суток, тоже лишились этих двух эскадрилий вертолётов. Я говорю это к тому, что выводы здесь не только заключаются в том, что у нас нет защитных сооружений [для защиты техники на аэродромах], это тоже. Но у нас в том же самом городе Бердянск достаточно большое количество украинской агентуры сидит, и с ней никто не работает, и это полтора года. Вопрос к органам», – заключил волонтер.