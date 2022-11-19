Волонтёр Валерия Петрусевич о возможности возвращения Херсона и угрозе для Крыма

Валерия Петрусевич – волонтёр из Крыма, помогающая российской армии. Эта хрупкая на первый взгляд девушка до последнего дня оставалась в Херсоне, помогая местным жителям эвакуироваться на левый берег Днепра.

Она поделилась с «ПолитНавигатором» о настроениях в армии, будет ли возвращен Херсон, и есть ли теперь опасность для Крыма.

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ПН: Как проходила эвакуация из Херсона, много ли местных, которые хотели уехать, не успели это сделать?

В.П: Эвакуация из Херсона продолжалась несколько недель и действительно большинство из тех, кто хотел выехать, это уже сделали. Организовано было качественно – люди выезжали через военные паромы, через теплоходы, дальше их загружали на автобусы, которые направлялись в Республику Крым, они проходили границу в ускоренном режиме, в Крыму их встречали волонтёры в Джанкое.

Часть людей оставались в Джанкое, если необходимо было оформить документы – там находится пункт временного размещения, – остальных пересаживали волонтёры на поезда, и они уже отправлялись на широкую Россию по всей ее территории.

А после того, как объявили, что уже заканчивалась эвакуация, было большое количество людей, которые сомневались, которые ждали, было много людей с ограниченными возможностями, которые не могли выехать самостоятельно, оставляли заявки…

Ну и действительно, были люди, которые надеялись, что всё обойдётся. Один из инвалидов, которого я выводила, он говорил: «Я слышал про эвакуацию, я про неё знал, я отправил жену и дочь, чтобы они были в безопасности, но нам не приходило в голову, что здесь может произойти уход российской армии. То есть я думал, что будут какие-то обстрелы, и решил, что я перетерплю».

Он на инвалидной коляске, ему было сложно выбираться, но в результате мы вывезли его тоже.

До 15-го числа включительно продолжалось эвакуация, то есть ходил речной транспорт, присылали теплоходы, приезжали моторные лодки, и люди выезжали из Херсона любыми способами уже.

ПН: С какими основными проблемами сталкивались, удавалось ли все решить оперативно?

В.П: Проблемы, конечно, возникают совершенно разные. Например, к нам военные 126-й крымской бригады привезли семью с детьми. Семья из села Степного, это Херсонская область, непосредственно на территории боевых действий, его оставляли первым при перегруппировке.

И семья попала в список «коллаборантов и предателей Украины» за то, что в тот момент, когда не было поставок продуктов ни со стороны Украины, ни со стороны России, они брали еду от военных, – то есть, военные делились своими пайками. За это взаимодействие их записали в предатели родины, опубликовали во всех пабликах, и люди просто физически испугались, что угрозы, которые звучат повсюду, будут исполнены.

После того, как их привели к нам, оказалось, что у одного из детей сгорели документы при обстреле, то есть фактически ничего не осталось, а ребёнку нужно было пересекать границу, то есть, конечно, это нужно договариваться с пограничниками, нужно договариваться о восстановлении документов с сервисами и многое другое. Это все дополнительные сложности, которые бывают.

Ну или вот сейчас у нас на очереди ребёнок из Запорожской области. Мы помогли ему появиться на свет, малыш, родился третьего июля. У мамы были сложные роды, её отправили в Краснодар прошло кесарево, у малыша были осложнения, пороки сердца, и ему сразу провели операцию. Мы включились, помогали в той ситуации, потом отправили ее домой в Запорожскую область, но прошло меньше четырех месяцев, у мамы выявили рак, сейчас уже четвёртой степени. Мама не в сознании. У малыша идет ухудшение по здоровью, и нам необходимо доставить его снова в Краснодар для того, чтобы э сделать повторную операцию, а мама в принципе недееспособна уже и при этом, не передала еще никакие права. То есть, конечно, вот вся эта бюрократическая система, она очень усложняет работу, приходится всё решать индивидуально.

И мы очень благодарны всем органам, которые идут нам навстречу, уже знают волонтёра и откликаются на помощь. Ну и, конечно, всегда проблема – это собрать какую-то гуманитарную помощь, передать лекарства, передать то, что остро необходимо, будь то гражданские или военные.

ПН: Стал ли вывод войск неожиданным для военных, с которыми вы общались и помогали? Что они говорят на этот счет? Верят ли в то, что смогут вернуться?

В.П: Несмотря на приятельские, дружеские отношения с военными, никто не может ответить на вопрос, ожидал или нет. Конечно, многие подозревали, но военные такие люди, которые всегда подчиняются приказу, поэтому они на тот момент, когда спрашивали о том, что неужели мы уходим за Херсон, говорили: «Как командование скажет», и то же самое они говорят сейчас, то есть: «Как скажет командование. Скажет заходить обратно – мы готовы».

Они уверены в своих силах, они стояли на этих позициях, и у них действительно клокочет внутри, когда некоторые средства массовой информации показывают, как «освободили», завоевали какой-то населённый пункт. Они говорят о том, что «Мы держали его шесть месяцев, и они боялись сунуться, а сейчас рассказывают о том, что нас победили. Мы просто ушли и оставили им этот посёлок, оставили полностью, не прикоснувшись, скажем так, к местным жителям, в целости и сохранности».

ПН: Насколько по-вашему Крым теперь стал уязвим?

В.П: Я считаю, что Крыму на данный момент не угрожает какая-либо серьезная угроза. Позиции, которая занимает наша армия сейчас, не позволяют долетать до нас ракетам, и у меня есть твердая уверенность, что ребята выстоят, и в Крыму ничего плохого не произойдет.

Но, конечно, это тревожно, конечно, полуостров стал на данный момент прифронтовой зоной, что не способствует развитию его инфраструктуры туристической. Поэтому Крыму первому нужно включаться.

Очевидно, что Украина называет его украинским и готова возвращать его военным путем, поэтому это единение крымчан, россиян, оно должно сохранить полуостров при любом раскладе.

ПН: На Украине за восемь лет волонтерство стало вполне рабочим механизмом поддержки армии. Как с этим у нас, нужна ли помощь волонтеров?

В.П: Если говорить о России, то да, на сегодняшний день еще не все регионы включились. Есть регионы, которые можно назвать прифронтовыми – это тот же Крым, Белгород, Ростов. Уже достаточно давно происходит вся эта ситуация, и мы втянуты больше, чем другие. Хотя, Крыму этот переход дался тяжело и долго – все-таки, много лет мы были в составе Украины, и крымчанам было сложно перестроиться на нынешнюю ситуацию.

Но люди, которые находятся на материковой части России, особенно в отдаленных северных регионах, – у нас огромная страна, и они не осознают эту опасность, которая нависла сейчас над всеми нами, а не только над прифронтовыми зонами. Конечно, очень не хватает еще этого включения.

После того, как была проведена волна мобилизации, конечно, многие регионы включились уже более активно, потому что там оказались мужья, братья, знакомые, друзья, которые попали на новые территории Российской Федерации, уже «за ленточку». Конечно, регионы стараются их обеспечить максимально и помочь. Тем не менее, многие до сих пор еще не осознают, насколько серьезная эта ситуация. Война должна стать народной, и только в этом случае, я думаю, что мы победим.

Несмотря на обеспечение армии государством, нужно об этом говорить. Есть огромное количество проблем, которые вызывает неповоротливая бюрократическая машина, и в этом случае помощь волонтеров незаменима. Конечно, нужно всем включаться, и тогда победа будет за нами.