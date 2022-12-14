Волонтёр: Власть врёт о ситуации в оборонной сфере

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Украинские власти врут об успешных реформах в оборонной сфере и запуске новых производств.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опроверг, будто ОПК уже вышел на серийное производство артиллерийских снарядов, о чем ранее неоднократно заявляли власти.

«Нет никакого серийного запуска этих снарядов. Пока что выпускаются какие-то тестовые партии. Не все так просто и не так интересно. Серийный запуск снарядов – это когда их производят в день хотя бы сотню штук или лучше тысячу, а лучше десять тысяч, как это делают на заводах в России, Великобритании, США, как это делалось на заводах Украины в годы Второй мировой войны, после Второй мировой войны, до Второй мировой войны. А то, что там сделали какие-то десять-пятнадцать заготовок, которые показали общественности – это вообще ни о чем», – отметил украинский деятель.

По словам Касьянова, «такая структура, как «Укроборонпром», должна быть разогнана беспощадно».

«Потому что она просто «пожирает» народные деньги… Она подавляет всякую конкуренцию. Я очень скептически отношусь к любым заявлениям «Укроборонпрома», особенно к заявлениям о том, что они делают беспилотники. Лучше бы уже делали ту «Мрию», в которую они там собираются закопать несколько миллиардов долларов совершенно бесполезно. Я считаю, что ничего хорошего из этого заявления не выйдет. Кроме неэффективных гигантских затрат денег. Потому что уже сегодня в Украине существуют дроны-камикадзе, которые эффективно поражают цели противника. Вы знаете, слышите, там налеты на разного рода объекты, нефтяные базы, в том числе стратегической авиации, на базы Черноморского флота. И это делает отнюдь не «Укроборонпром»… Чем раньше его разгонят, тем лучше будет для нашей армии и всего государства», – заявил Касьянов.