Волонтёр ВСУ рассказал, как Эрдогран «развёл» украинцев с «Байрактарами»

15.08.2022  21:58 (Мск), Киев
Вадим Мокаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Бездумные закупки турецких БПЛА «Байрактар» полностью обанкротили развитие украинской беспилотной отрасли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бездумные закупки турецких БПЛА «Байрактар» полностью обанкротили развитие украинской беспилотной отрасли. Об этом в...

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«Я был категорически против закупки «Байрактаров» ещё при предыдущем президенте Порошенко. В тот момент, когда закупили «Байрактары» – это была большая пиар-компания в обмен на благосклонность турецких властей, на Томос и так далее. Эта закупка пошла в ущерб развития украинской беспилотной отрасли.

Те деньги, которые планировались на закупку украинских беспилотников, которые разрабатывались и были уже разработаны, и более того были поставлены на вооружение, они не были потрачены на украинские беспилотники. Они фактически привели к банкротству компаний, закрытию направлений в Украине, которые сейчас остро необходимы, – были куплены «Байрактары». Да, неплохие беспилотники.

Очень много пиара. Это беспилотники, которые нужны богатым странам или той стране, которая может выделить больший бюджет, потому что Украина раньше не могла выделять больший бюджет. Ей приходилось выбирать – либо своих поддерживать беспилотчиков, либо турецких», – сокрушался Касьянов.

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