Волонтёры не в состоянии обеспечить фронт внедорожниками – крымское ТВ

Минобороны РФ направляет на фронт внедорожники либо в ничтожном количестве, либо легко уязвимые для FPV-дронов.

Об этом в эфире ток-шоу на «Крым 24» заявил военный волонтер и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяца два-три назад в некоторые подразделения, преимущественно элитные, дали машины под названием «Барс». Это на самом деле пикап Great Wall, средних размеров, нормальный пикап, но вот их дали, условно говоря, один на батальон. И ситуация выглядит так: раньше командиру батальона, командиру полка в принципе не на чем было ездить, теперь у них есть по пикапу. Но разведчиков, минометчиков, и вообще всех людей, которые там работают, возить машин нет. Командирам они тоже нужны, командиры должны перемещаться, они постоянно ездят по линии фронта, выезжают на передок, занимаются управлением, личным составом. То есть, в одних частях есть машины, данные Минобороны, в других нету». – подчеркнул он.

Помимо пикапов, на передовую поступают и другие автомобили, но их проектировщики не учли новый вид оружия – FPV-дроны, которые легко уничтожают подобную технику.

«Ездить на каких-то больших машинах, которые Минобороны передают, типа трёхтонной «Газели», забыл, как они называются, так в них FPV-дроны прилетают постоянно. Они крупные, заметные. Как и армейский автомобиль-вседорожник «Тигр». Их тоже повыбивали, и хотя их по-прежнему достаточно, но в основном под специальные задачи. То есть в большом количестве, как раньше было, их нет. Потом был ещё сердюковский «Iveco» «Рысь». Да, это отвёрточная сборка была, собрали, все чрезвычайно хвалили в армии, просто восхищались этой вещью все, кто с ней соприкасался – и в плане комфорта передвижения на ней, и в плане высокой защищенности боевого отделения. Она модульным образом была создана, но тоже рассчитана на пробег 40-50 тысяч км, а потом там выходит из строя двигатель или коробка передач. Я думаю, это прогнозированное проектирование хрупкости, специально так создано, и всё, машина как бы исчерпывает себя. Там одна поломка с учётом санкций и того, что эти машины давно не собираются, и уже для армии она не ремонтопригодна, то есть её можно только списать», – заключил Живов.