Волонтёры преодолевают чудовищные препоны, чтобы довезти дроны до бойцов СВО

Волонтеры продолжают снабжать передовую дронами, несмотря на запрет их перевозки.

Подготовка операторов дронов до сих пор идет за счет добровольных пожертвований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Крым 24» координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов попросил не противопоставлять работу волонтеров и Минобороны.

«Нельзя делить промышленность и волонтёрство, потому что объективно отрасли друг друга дополняют. Давайте начнём с того, что средства разведки, и, думаю, уважаемые военнослужащие подтвердят, те же самые малые разведывательные дроны от Министерства обороны начали поступать в войска дай Бог в мае. А до некоторых подразделений они до сих пор не дошли, их до сих пор волонтеры возят.

Fpv-дроны начали закупаться Министерством обороны в ограниченных количествах. Опять же, сейчас идёт процесс у некоторых производителей сертификации и выхода на конвейер. Но, тем не менее, они в войсках есть уже. А большая часть опять операторов дронов обучены волонтерами. То есть, здесь нельзя разделять промышленность и волонтерское движение, и если посмотреть на общество 2 года назад и сейчас, то было всё очень-очень грустно», – считает Селекзянов.