Волонтёры преодолевают чудовищные препоны, чтобы довезти дроны до бойцов СВО

Любовь Смирнова .  
29.09.2023 16:56
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 266
 
Бюрократия, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Волонтеры продолжают снабжать передовую дронами, несмотря на запрет их перевозки.

Подготовка операторов дронов до сих пор идет за счет добровольных пожертвований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Волонтеры продолжают снабжать передовую дронами, несмотря на запрет их перевозки. Подготовка операторов дронов до...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В эфире «Крым 24» координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов попросил не противопоставлять работу волонтеров и Минобороны.

«Нельзя делить промышленность и волонтёрство, потому что объективно отрасли друг друга дополняют. Давайте начнём с того, что средства разведки, и, думаю, уважаемые военнослужащие подтвердят, те же самые малые разведывательные дроны от Министерства обороны начали поступать в войска дай Бог в мае. А до некоторых подразделений они до сих пор не дошли, их до сих пор волонтеры возят.

Fpv-дроны начали закупаться Министерством обороны в ограниченных количествах. Опять же, сейчас идёт процесс у некоторых производителей сертификации и выхода на конвейер. Но, тем не менее, они в войсках есть уже. А большая часть опять операторов дронов обучены волонтерами. То есть, здесь нельзя разделять промышленность и волонтерское движение, и если посмотреть на общество 2 года назад и сейчас, то было всё очень-очень грустно», – считает Селекзянов.

Организатор общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая подчеркнула, что официально перевозить дроны гражданским лицам нельзя.

«Волонтеры не имеют права перевозить дроны, нет у нас права это делать. Поэтому прячем и перевозим. Если мы не имеем права, так обеспечьте! Но сейчас наши кричат: дайте Mavic! Если мы покупали маленький дрон буквально две недели назад за 39 000, вчера мы заказали за 51 000. Растёт рынок, работает, кто-то поднимает цену, кто-то наживается. Это как вообще? Если вы хотите всё это сами делать, обеспечьте ребят. Я не поеду туда с удовольствием, сяду дома на диване.

Что касается по нашим «штормам» – я ко всем волонтёрам обращалась, я обращалась к донецким, сейчас, господь даст, Симоньян нам ответит, антидроновое ружьё просим. Оно же где-то есть!», – подчеркнула Савицкая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть