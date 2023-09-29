Волонтёры преодолевают чудовищные препоны, чтобы довезти дроны до бойцов СВО
Волонтеры продолжают снабжать передовую дронами, несмотря на запрет их перевозки.
Подготовка операторов дронов до сих пор идет за счет добровольных пожертвований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире «Крым 24» координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов попросил не противопоставлять работу волонтеров и Минобороны.
«Нельзя делить промышленность и волонтёрство, потому что объективно отрасли друг друга дополняют. Давайте начнём с того, что средства разведки, и, думаю, уважаемые военнослужащие подтвердят, те же самые малые разведывательные дроны от Министерства обороны начали поступать в войска дай Бог в мае. А до некоторых подразделений они до сих пор не дошли, их до сих пор волонтеры возят.
Fpv-дроны начали закупаться Министерством обороны в ограниченных количествах. Опять же, сейчас идёт процесс у некоторых производителей сертификации и выхода на конвейер. Но, тем не менее, они в войсках есть уже. А большая часть опять операторов дронов обучены волонтерами. То есть, здесь нельзя разделять промышленность и волонтерское движение, и если посмотреть на общество 2 года назад и сейчас, то было всё очень-очень грустно», – считает Селекзянов.
Организатор общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая подчеркнула, что официально перевозить дроны гражданским лицам нельзя.
«Волонтеры не имеют права перевозить дроны, нет у нас права это делать. Поэтому прячем и перевозим. Если мы не имеем права, так обеспечьте! Но сейчас наши кричат: дайте Mavic! Если мы покупали маленький дрон буквально две недели назад за 39 000, вчера мы заказали за 51 000. Растёт рынок, работает, кто-то поднимает цену, кто-то наживается. Это как вообще? Если вы хотите всё это сами делать, обеспечьте ребят. Я не поеду туда с удовольствием, сяду дома на диване.
Что касается по нашим «штормам» – я ко всем волонтёрам обращалась, я обращалась к донецким, сейчас, господь даст, Симоньян нам ответит, антидроновое ружьё просим. Оно же где-то есть!», – подчеркнула Савицкая.
Спасибо!
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