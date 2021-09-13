Волошин обвинил московские СМИ в нагнетании русофобии на Украине

13.09.2021 09:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Официальная украинская пропаганда провоцирует антироссийские настроения в стране, а центральные российские СМИ якобы этому способствуют.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине есть часть общества, которая понимает трагедию, готова к примирению. У них близкие в Донбассе, в России. А есть часть общества на Западной Украине, там многие ненавидели бы Россию, если бы она не просто Крым не забирала, но и Кубань бы подарила. Они бы всё время ненавидели Москву за что-нибудь. А Центральная Украина тоже не любит Россию, но при этом, и воевать не хочет.

И если бы при этом с телевидения им каждый день вливали в уши, что нет выхода, что «танковый вал с границы может прийти в ваше село», что «твой сын пойдёт умирать». А если ты этого не хочешь – не протестуй, а согласись на Минские соглашения, а дальше разберёмся. Это будет уже наша территория, а там как-то договоримся», – считает Волошин.

«Нужно было постоянно накачивает это, а не наоборот – «американцы высадятся, британцы помогут, Путин слабак, Россия завтра развалится». И реально сидят эти вуйки, и верят, что мы можем победить», – сказал депутат.

По его словам, некоторые российские СМИ только способствуют нагнетанию чувств вражды и ненависти среди украинцев.

«А потом включаешь какой-нибудь российский канал, где сумасшедшая пропаганда в другую сторону. Я сегодня включался к Скабеевой, и говорю: «Зачем вы нагнетаете?» Если бы в Москве меньше шумели по поводу того, что здесь происходит, то и эти бы меньше радовались.

А она мне вальяжным голосом говорит: «Путин же обозначил «красную линию». И нам бы очень не хотелось, чтобы Украина случайно перешла эту «красную линию», и нам бы доходчиво, вежливо, но очень понятно довелось бы вам показать, что произойдёт в случае нарушения «красной линии». С таким намёком сказала. Даже мне сразу хочется сказать: «Да идите вы с такими подходами», – резюмировал политик.