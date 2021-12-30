Волошин: «РФ нанесет превентивные удары по Украине, но не пустит в НАТО»

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Новости Украины

Россия не допустит появления на Украине баз НАТО и будет готова для этого даже провести войсковую операцию.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волошина, этого не понимают в Киеве, но похоже, что осознали в США.

«Они не позволят сюда прийти НАТО. Они, скорее, начнут превентивную войну. Это просто реальность, нравится это кому-то или не нравится. На нашей территории, наша территория не будет предоставлена НАТО для использования, скорее, эта территория будет занята российскими войсками», – считает политик.

«В Америке с этим согласились и поняли, что есть о чем говорить. Если бы они разделяли мнение наших ура-патриотов, да что там с Путиным разговаривать и так далее, не было бы диалога, а тут побежали – звонят, встречаются», – заявил Волошин.