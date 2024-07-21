Волож окэшился — можно поливать Родину грязью

Бывший владелец «Яндекса» Аркадий Волож разразился антироссийским интервью немецкому «Шпигелю» после того, как его нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже 68% акций бизнеса российскому МКПАО «Яндекс».

«Здесь абсолютно четко прослеживается эта вполне объяснимая тенденция. И она ровно у каждого коммерсанта за редчайшим исключением есть. Окэшился, деньги пришли — вот, раскрылся. Пока деньги не пришли, рот не раскрылся. Все очень просто. Даже если пришли маленькие деньги, неважно. Сделка закрыта — рот раскрылся. Сделка не закрыта — идем на компромиссы. Так, как высказался Тиньков, так, как высказался сегодня Волож, думают 80% плюс российских предпринимателей. Они ненавидят Путина и войну, но будут молчать, пока есть возможность получить хоть какие-то деньги. Потому что это предприниматели. Они зависят от денег», – не скрывая злости, комментирует в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кэш», который Волож получил за продажу «Яндекса» эквивалентен 2,5 млрд долларов, однако сделка прошла в юанях.

«Мы ему что-то заплатили? Слышал, что сделка по Яндексу закрыта. Если да, то за его слова должен ответить тот, кто заплатил», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов, комментируя интервью Воложа.

Публицист Сергей Мардан винит в том, что у Воложа развязался язык, советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина.

«Кудрин со стороны государства работал над сделкой. За конскую комиссию. Так вот, Алексей Леонидович не мог не слышать, что в таких историях отдельно обговаривается, что стороны после подписания документов на 3-5 лет заваливают хлебало и не дают никаких комментариев. Иначе сделка обнуляется, и кто-то попадает на гигантский штраф. Поскольку Кудрин точно про это знал, вопрос к тем, кто его нанял и выплатил ему комиссионные», – пишет Мардан.

Однако вопрос не только в вербальных оскорблениях беглого бизнесмена. Волож заявил, что возвращается к управлению бывшей материнской компании «Яндекса», которая получила название Nebius и уже планирует обратный выкуп акций.

В интервью «Шпигелю» Волож заявил, что сотрудничать с его новой фирмой планируют более 1000 бывших сотрудников Яндекса, уехавших из России. Те, кто уже перебежал, общаются не на русском, а на «ломанном английском». По мнению московских рекрутеров, бизнесмен-русофоб имеет хорошие шансы переманить талантливых специалистов и из России.

Также Волож открыто признал, что вывел из России всю (или почти всю) интеллектуальную собственность, составлявшую ранее силу и капитализацию бренда «Яндекс».

«Попытки представить дело так, что Волож якобы не будет «заниматься политикой» и «вытаскивать» самые ценные кадры Яндекса из России (под предлогом их обиды за слишком низкую цену выкупа акций) оказались, мягко говоря, неправдой. Реализовался тот самый сценарий «дырка от бублика», который виделся во всей этой афере с «продажей» Яндекса изначально. Кто должен ответить за этот обман Кремля, вопрошают коллеги? И предлагают в качестве «ответчиков» теневых акционеров этого пресловутого «российского» Яндекса. Однако есть человек по фамилии Кудрин, есть кремлевские чиновники, которые обеспечивали ему общение с Путиным по теме «продажи» Яндекса. Вот с них и надо сейчас спрашивать, в тот момент, когда «нас опять обманули», – написал политолог Максим Жаров.

Его коллега Сергей Старовойтов обращает внимание на то, что название новой кампании Воложа Nebius переводится как «никто», и видит в этом отсылку к персонажу Жюля Верна — Капитану Немо.

«Амбиции Аркадия Воложа распространяются дальше, чем просто «создать еще один стартап в 60 лет». Примечательно, что изначально Жюль Верн задумывал капитана Немо не индусом, а польским графом, который борется с Российской Империей. Судя по названию его новой компании, Волож настроен не менее решительно. Команду он уже собирает и свою подводную лодку уже построил. Месть тирану, который разорил его детище — его руководящий мотив, самая сильная эмоция, которая не позволяет ему наслаждаться миллиардами от сделки по продаже Яндекса и свободой от санкций. Эта игра в аллюзии к фантастическием романам, свойственная позднесоветской интеллигенции, хоть и умиляет, но, похоже, создатель Яндекса серьезно вышел на путь войны», – написал Старовойтов.