Воля: Плёнки Деркача порадуют ненавистников Порошенко – не более того

10.07.2020, Киев, Игорь Петров

Электорат Петра Порошенко не воспринимает появление нового компромата на него. Публикация записи телефонного разговора предположительно президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, состоявшегося 30 апреля 2015 года, практически не повлияет на рейтинг экс-президента.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«На националистический электорат это не повлияет. Возможно, процент-два тех, кто ранее голосовал за Порошенко, передумают это делать в будущем, но в целом националистический электорат крайне недоверчиво и враждебно относится ко всему тому, что публикуется и заявляется представителями прежней власти, власти времен Януковича или тех, кто был с нею связан.

Для электората Порошенко особого значения пленки Деркача не имеют. Там это считают провокацией, подделкой и пр. Вряд ли такие материалы могут изменить их мнение.

Как я уже сказал, возможно изменение рейтинга Порошенко на 1-2%, но это не приведет к существенным изменениям – ни в его электоральных позициях, ни в позициях других сил.

Те, кто считает Порошенко мерзавцем, будут считать очередные пленки Деркача очередным пятном на его репутации, которая и так запятнана», – резюмировал политолог.