Воля: Зеленский поможет Эрдогану обескровить украинскую индустрию и заработать много денег

03.02.2022  21:21 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Главным итогом визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину стало подписание соглашения о зоне свободной торговли, которое невыгодно Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

Главным итогом визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину стало подписание соглашения о зоне...

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«В контексте большой политики, российско-украинских отношений, эскалации в них, этот визит никакого значения не имеет. В международном политическом смысле этот визит Украине ничего не принёс.

Главное – это то, что было подписано соглашение о зоне свободной торговли. Это соглашение по-прежнему вызывает ряд вопросов, например, в части асимметричности снижения таможенных пошлин, и других. За Турцией сохраняется право повышать пошлины на продукцию украинской металлургии, но металлолом турки будут у нас покупать.

Получается так, что и по металлургии, и в других сферах Украина оказывается поставщиком сырья для турецкой экономики и покупателям турецкой продукции с высокой добавленной стоимостью, промышленной продукции.

Ну и вот эти все рассказы о Байрактарах выглядят тоже неоднозначно. Насколько можно понять, пока что будет создана ремонтная база. Когда она заработает – неизвестно, всё зависит от инвестора, как сказал Шмыгаль.

Вообще, всё выглядит так, что политика нынешнего руководства Украины в торговых отношениях с Турцией помогает Реджепу Эрдогану проводить индустриализацию Турции и наполнять турецкий бюджет за счёт расширения поставок турецкой продукции на рынки за пределами Турции», – сказал политолог.

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