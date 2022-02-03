Воля: Зеленский поможет Эрдогану обескровить украинскую индустрию и заработать много денег

Главным итогом визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину стало подписание соглашения о зоне свободной торговли, которое невыгодно Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

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«В контексте большой политики, российско-украинских отношений, эскалации в них, этот визит никакого значения не имеет. В международном политическом смысле этот визит Украине ничего не принёс.

Главное – это то, что было подписано соглашение о зоне свободной торговли. Это соглашение по-прежнему вызывает ряд вопросов, например, в части асимметричности снижения таможенных пошлин, и других. За Турцией сохраняется право повышать пошлины на продукцию украинской металлургии, но металлолом турки будут у нас покупать.

Получается так, что и по металлургии, и в других сферах Украина оказывается поставщиком сырья для турецкой экономики и покупателям турецкой продукции с высокой добавленной стоимостью, промышленной продукции.

Ну и вот эти все рассказы о Байрактарах выглядят тоже неоднозначно. Насколько можно понять, пока что будет создана ремонтная база. Когда она заработает – неизвестно, всё зависит от инвестора, как сказал Шмыгаль.

Вообще, всё выглядит так, что политика нынешнего руководства Украины в торговых отношениях с Турцией помогает Реджепу Эрдогану проводить индустриализацию Турции и наполнять турецкий бюджет за счёт расширения поставок турецкой продукции на рынки за пределами Турции», – сказал политолог.