«Волына» поплыл: «Азовцы» нас держали за людей второго сорта

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Новости Украины

Несмотря на совместные видеообращения из «Азовстали» с бравурными заявлениями, украинские националисты и ВСУ находились в неравных условиях.

Об этом рассказал сдавшийся в плен командир украинских морпехов Сергей Волынский, известный как «Волына».

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Видео опубликовал Telegram-канал «Военная хроника», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что с завода «Ильича» с ним вышло 186 морпехов, из них 18 погибли, 33 было ранено, а 44 получили ранения на «Азовстали». По словам «Волыны», видеообращения, которые он публиковал делались по приказу командования.

Он подтвердил свой статус военнопленного (который украинская пропаганда тщательно избегает озвучивать) и добавил, что в плену питание гораздо лучше, чем во время пребывания на «Азовстали».

В ответ военкор, который вёл беседу, отметил, что после исследований территории комбината у него сложилось чёткое убеждение, что возможности для сопротивления у гарнизона были.

«Я видел гигантские помещения, заваленные упаковками воды, заваленные зелёными цинками с патронами, гранатами, тушёнка как стояла, так и стоит. Я не знаю, может, по бункерам разная ситуация складывалась. Но конкретно твои боевые товарищи говорят, что всё закончилось, и они просто были вынуждены сдаться. И у меня такое впечатление, что там можно было сидеть месяцами», – сказал военкор.

«Волына» ответил, что его подразделение было на пищевом довольствии у «азовцев», у морпехов абсолютно ничего не было своего, кормили скудно, к складам не допускали.

«Нам выдавали из расчёта на человека 50 грамм крупы и на закладку шесть-восемь банок тушёнки на 186 человек, скудная пища. Второсортные жёлтые какие-то крупы, ячневые, каши какие-то непонятные. Но они, наверное, были там хозяевами, поэтому нам по какому-то остаточному принципу, я не знаю, делили по морали или как. Определённая обида есть. Когда какие-то подразделения приходили к нам, мы видели, что они едят в другом количестве и другое качество. Но сделать с этим ничего я не мог. Встревать в споры не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом», – жаловался командир.

При этом он рассказал, что его люди выполняли задачи на самых опасных направлениях – там, где отказывались стоять «азовцы».

«Подразделения их побаивались, потому что их было больше по количеству. Линии гарнизона погибали, нам хотелось принять какие-то меры для того, чтобы спасти людей», – рассказывал «Волына».

При этом в «Азовстали» до последнего надеялись спастись.

«Главком Залужный позвонил на военную связь, говорил по военной связи с «Редисом», и сказал: всё, прекратить оборону и сдаться в плен. Найти выходы самостоятельно или через ГУР, через Буданова. Там офицер работал вместе с представителем ГУРа. Я собрал людей и сказал, что получен приказ сложить оружие и сдаться в плен. Это очень сложно моральное, это потрясение, шок. Я не могу сказать, что была какая-то радость. Я надеялся, что будет какой-то коридор», – вспоминал Волынский.

Также он рассказал, что ему один раз даже звонил Зеленский, ещё когда его формирование находилось на заводе «Ильича». Контакт был налажен через руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Впоследствии «Волына» через Арахамию пытался донести до Зеленского критичность ситуации, искать политические решения, идти на переговоры, потому что гибнут люди, однако внятного ответа не было. А после того, как на совещании с Зеленским было решено о прекращении обороны, была отдана команда, чтобы через людей Буданова искали возможность сдачи в плен.

«Позвонил Буданову, он дал контакты офицера, который работал с ГУР РФ, и там на следующий день состоялась встреча, где присутствовал русский генерал-лейтенант от ГУР России и офицеры – представители с украинской стороны», – вспоминает «Волына».

Он пообещал больше не воевать.

«Я уже навоевался, я уже не хочу принимать участие ни в каких боевых действиях, ни в каких конфликтах», – обещал Волынский.