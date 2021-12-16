Волынец: Украина подойдёт к лютым морозам с трёхмиллиардным долгом шахтёрам

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Новости Украины

На Украине наступил глубокий энергетический кризис – в стране с ужасом ждут наступления лютых морозов.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна сейчас скатилась в глубокий энергетический кризис. Запасов природного газа в хранилищах осталось меньше 16 миллиардов. За соответствующий период прошлого года запасы составляли 26,4 миллиарда. На десять с половиной миллиардов запасов меньше. На складах тепловых электростанций сейчас должно быть 923 тысячи тонн угля. В реальности – 460 тысяч тонн. В два раза меньше, и это ещё не было лютых морозов», – сказал он.

Михаил Волынец добавил, что украинских шахтёров фактически превратили в рабов – они вынуждены тяжело работать, и при этом не получать заработной платы.

«Шахтёры сейчас стоят на улице, протестуют… в связи с тем, что задолженность по зарплатам на государственных шахтах составляет 1 миллиард 708 миллионов. Когда в декабре будет начислена зарплата, задолженность вырастет до 2 миллиардов 400 миллионов. А в январе задолженность достигнет 3 миллиардов 100 миллионов только шахтёрам. Это рабство, когда люди тяжело работают, а им не платят зарплату», – резюмировал депутат.