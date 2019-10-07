Волынские АТОшники: «Мы отгородимся, разбирайтесь с сепарами сами»

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

Если в Донбассе будут выборы с последующим назначением исполнительной власти, то появится легальная возможность привлечения к угольной ответственности членов украинских добровольческих батальонов.

Об этом на ток-шоу «МОСТ» телеканала ATR заявил Евгений Яранцев (Берет») боец «Айдара», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если там будут проведены выборы, в Донецке получат свои суды и судей. И эти суды нас добровольцев за цугундер подтянут.

Я этого не хочу. У меня остается только одна возможность – я ухожу на Волынь, к своим. Волынские сказали: мы отгородимся, разбирайтесь с сепарами сами», – отрезал Яранцев.

В свою очередь, Денис Снегирев, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» заявил, что выдача российских паспортов жителям ЛДНР даст России повод для военного вторжения в Донбасс для защиты своих граждан.

«Угрозы – в том, что МИД РФ выделяет 1 млрд рублей дополнительного финансирования на деятельность миграционных служб, которые занимаются выдачей российских паспортов.

До 21 года планируется выдача 400 тысяч паспортов. Про какие выборы мы говорим? Там уже 15 тыс граждан России. Это уже дает РФ законные основания в любой момент начать военное вторжение на эти территории», – резюмировал активист.