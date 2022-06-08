Волынский депутат: Знал о войне с Россией от бабки-ведуньи в годы СССР

Война Украины и России была неизбежной, потому что русский сосед – якобы самый большой враг для украинца.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Луцкого горсовета, боевик Александр Николайчук, ссылаясь на свою прабабушку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Николайчука, его родственница была целительницей, видела будущее и пугала его «москалями».

«Я, на самом деле, военным стал совсем недавно. У меня такая позиция. О том, что будет полномасштабная война, я в принципе знал, и этой информацией владел уже очень давно… Моя прабабушка лечила людей, имела дар, к ней приезжали из многих уголков Украины, западная [Украина] вообще вся приезжала. Это было еще в те времена, когда Украина была в составе Советского союза.

И она уже в те времена говорила, что готовьтесь, потому что будет большая война с Россией и у украинца есть один большой враг – это наш сосед, русский, москаль. Но из позитивного она говорила, что завершением войны будет распад последней мировой империи, и после этого Украина будет образцом для всего мира и будет иметь очень хороший рост, развитие, и еще весь мир будет равняться на нас», – заявил Николайчук.