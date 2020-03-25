Вон с пляжа: в Крыму станет ещё меньше Украины

25.03.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

20 марта президент России подписал указ № 201 «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности земельными участками».

Текст документа опубликован на портале правовой информации Российской Федерации и вступил в силу, дополнив президентский указ № 26 от 9 января 2011 года, согласно которому иностранцы не могут владеть земельными участками и недвижимостью в районе портов и приграничных территорий.

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В перечень земель, отныне закрытых для владения иностранцами, внесены 19 прибрежных и приграничных районов Крыма: Севастополь, Керчь, Феодосия, Алушта, Ялта, Саки, Евпатория, Армянск.

Исключение сделано всего лишь для нескольких административных единиц полуострова, не имеющих выхода к Чёрному или Азовскому морям: Первомайскому, Красногвардейскому, Белогорскому районам, а также для Терновского и Верхнесадовского муниципальных округов Севастополя. Открытыми для владения недвижимостью иностранными гражданами остаются также города Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск и Симферополь без Симферопольского района, имеющего выход к морю со стороны посёлка Николаевка.

Новость, в общем-то, рядовая. Мир, шокированный расползающимся короновирусом, не сошёл с рельсов. Россия всего лишь закрыла брешь в своём земельном законодательстве, досадно зиявшую последние шесть лет с момента воссоединения.

Однако есть иностранные граждане, для которых новый указ президента России – что нож острый. Речь идёт, в первую очередь, о гражданах Украины, имеющих земельку и недвижимость в самых уютных уголках Крыма, уворованную во времена украинской оккупации полуострова.

Наконец-то, снимаются вопросы относительно хатынок и садочков за миллионы долларов украинских политиков и олигархов, вроде Тимошенко и Турчинова, от следа которых на крымской земле безуспешно пыталась избавиться новая власть Республики за последние несколько лет по причине несовершенства закона.

Так что, вскоре, по утерянной крымской землице печалиться будут не только Коломойский с Порошенко, но и другие «уважаемые люди» Украины. Не говоря уже о зажиточной украинской плотве, азартно скупавшей и обносившей куркульскими заборами на крымском побережье всё то, что не попало в поле алчного взора украинских акул бизнеса и политики.

Не следует, однако, считать, что российская власть одним махом лишит иностранных владельцев их крымской недвижимости, ставшей для них незаконной.

Закон даёт бывшим собственникам год, чтобы урегулировать имущественные отношения в Крыму. Им предлагается продать, подарить, обменять более не принадлежащую им недвижимость под угрозой её отчуждения. И даже отчуждение земельных участков со строениями по истечении срока не будет носить конфискационный характер: в случае, если крымские суды получат заявление от органов местного самоуправления, что некий украинский владелец прошляпил свой шанс решить дела полюбовно и в срок, то будет принято решение о продаже недвижимости, после чего вырученные деньги передадут по принадлежности.

Впрочем, для желающих закрепиться в Крыму остаются варианты сделать это законными путями. Например, вступить в гражданство РФ, либо оформить собственность на фирму с российской регистрацией.

Следует заметить, что это решение выглядит избыточно гуманным, особенно если вспомнить, какими преступными способами достались курортные земли Крыма украинским политикам и олигархам в «святые девяностые». Ведь в те времена государственные санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы подвергались постоянным рейдерским атакам. Ценную недвижимость прибирали к рукам новые хозяева жизни, а людей, занятых в сфере курортного обслуживания, попросту выбрасывали на улицу.

Изменение правового статуса крымской земли вызвало за Перекопом взрыв проклятий и корчи ненависти, отвлекая «свидомых» от захватывающей темы распространения коронавирусной инфекции по широким просторам Неньки.

Так, сбежавшая в Киев известная крымская юродивая, Валентина Самар, из одиозного «Центра журналистских расследований» (некогда потребовавшая от украинских спецслужб устраивать взрывы в российском Крыму) принялась звонить в рельсу по соцсетям, призывая соратников не оставить без внимания «новое преступление Путина в оккупированных Крыму и Севастополе».

В огороженной от посторонних ленте Самар упоротые однодумцы выдвигают встречные предложения «как бы и нам что-нибудь конфисковать у россиян» в свете надвигающейся «земельной реформы» Зеленского.

Предлагается, в частности, отнять и поделить украинские облэнерго российского политика и бизнесмена Бабакова, владеющего Херсоноблэнерго и ещё шестью региональными энергетическими компаниями, а также пустить голым в Африку видного «оппоблочника» Новинского, сохранившего российский паспорт при вступлении в украинское гражданство.

Причём, на «отжиме» украинской собственности у Бабакова больше всего ратует американский грантораздатчик Аслунд из «Атлантического совета» – на том основании, что «частью украинской энергосети владеет враг».

Самые яростные из «побратимов» Самар требуют использовать ситуацию для экстренной «деоккупации» полуострова, пока хоть что-то в Крыму ещё принадлежит украинцам.

Украинские политики также выражают обеспокоенность новым указом Путина. Так, нардеп от партии «Слуга народа» Безгин накатал тревожное обращение в Кабмин и МИД Украины, а также ну, Очень Влиятельной Персоне в лице «постпреда президента Украины в АРК» Антохи Кориневича, чтобы те – как один – поднялись и заступились.

К слову, в дурдоме Кориневича уже гневно отписались для галочки по данному поводу, пригрозив страшно покарать всех виновных при помощи клоунов из грозной «прокуратуры АРК». Всем обиженным Путиным Кориневич предлагает обращаться по контактным телефонам.

К слову, новый указ уже возымел своё воздействие на проживающих в Крыму отказников от российского паспорта, резко снизив поголовье с 3 тысяч до 500 наиболее упёртых. Последним, по-видимому, нечего терять.

В целом, истерика «свидомых» сводится к тому, что Москва сделала что-то ранее неслыханное во всём мире, запретив иностранцам владеть недвижимостью в оговоренных законом районах страны.

А каким образом обстоят дела с разрешениями для иностранцев владеть землёй в других государствах?

Если обратиться к заграничной практике, то можно увидеть, что в большинстве стран мира иностранные граждане, в той или иной мере, ограничены в выборе недвижимости и места постоянного проживания.

Например, в Исландии и Лихтенштейне приобретать жилье могут только резиденты. В Андорре, Венгрии, Дании, Польше и на Мальте инвесторы из-за рубежа могут купить недвижимость только с разрешения местных властей. Встречаются ограничения на приобретение определённых объектов и типов недвижимости или особенности для отдельных категорий покупателей.

Причём, в Польше, иностранца, желающего приобрести недвижимость, проверит на благонадёжность МВД и выдаст разрешение – только после положительного заключения. Таким образом, к примеру, в Польше постоянно проживает в собственном домике припадочный русофоб и антисоветчик Амнуэль.

Иногда иностранцам запрещено покупать недвижимость в определённых районах из соображений национальной безопасности. Например, в Греции лица, не являющиеся гражданами ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), не могут приобретать объекты рядом с военными базами и вблизи национальных границ, в частности, на Северо-Восточных Эгейских островах, на архипелаге Додеканес, в некоторых регионах Северной Греции, Крита и Родоса. Похожие запреты действуют в Турции и Эстонии.

В Турции законодательно запрещено владеть недвижимостью гражданам Армении, Северной Кореи, Кубы, Сирии и ряда других государств.

Есть также страны, в которых ограничения для зарубежных инвесторов в недвижимость распространяются на целые административные районы. Например, запреты действуют почти на половине территории Австрии – в Бургенланде, Вене, Верхней и Нижней Австрии, Зальцбурге, Каринтии, Тироле и Форарльберге. В Швейцарии иностранцы могут покупать курортное жилье только в некоторых кантонах, например, в Вале, Во, Граубюндене и Тичино. В Финляндии иностранцы лишены права приобретать недвижимость на Аландских островах.

В общем, в каждой избушке свои погремушки. Но если говорить об Украине, то бессильное беснование её записных «патриотов» очень даже объяснимо. Указ об изменении статуса крымской земли для иностранцев отодвигает ещё дальше за горизонт и без того призрачное возвращение утраченного полуострова назад, в дурдом назойливой украинской тёщи…