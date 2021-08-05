«Вонючая русская!» – румынская нацистка напала на Мисс Молдова

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

Румынская нацистка набросилась на Мисс Молдова 2008 года Яну Варнакову за то, что та разговаривала на русском языке.

Об этом Варнакова рассказала «Комсомольской правде в Молдове», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Передо мной женщина снимала в банкомате деньги, я стояла за ней примерно в метре. Она повернулась ко мне и грубо так сказала на румынском: “Отойди от меня! Ты подсматриваешь мой пин-код!” Я ей ответила, что она плохого мнения обо мне и отошла в сторону, к поручням. Она продолжала что-то говорить, возмущаться, я сказала ей, что она ведет себя некрасиво. Я говорила на русском. Я не скажу, что принципиально со всеми говорю на русском! Я знаю румынский язык, но знаете, когда человек негативно настроен по отношению к тебе, ты продолжаешь разговаривать на своем родном языке. Я первый раз в жизни попала в такую ситуацию! Она стала оскорблять меня, я начала снимать ее на телефон», – рассказала Варнакова.

Женщина называла Яну «стервой», «вонючей русской» и обвиняла ее в том, что она и ей подобные «оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года», пытаясь ударить девушку сумкой.

Варнакова обратилась за помощью к охране банка, а затем вызвала полицию. Полицейские провели беседу с дебоширкой и обещали ее оштрафовать. Яна не верит, что женщину накажут.

«Если честно, в это не верю… Мне написали слова поддержки сотни людей и примерно половина из них в своей жизни попадали в такую же ситуацию, в какую попала сегодня я», – рассказала Варнакова.